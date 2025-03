Das X-tra zieht nicht neben das Stadion der ZSC Lions

Mehr «Schweiz»

Das Zürcher Konzertlokal X-tra zieht nicht neben das Stadion der ZSC Lions. Die direkte Nähe zum Stadion hat sich nicht als ideal herausgestellt. Das X-tra muss 2027 das Limmathaus im Kreis 5 verlassen.

Das Logo des X-tra in Zürich. Bild: keystone

Das X-tra sucht nach Gewerbeliegenschaften in Zürich oder im Grossraum Zürich, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. An der Vulkanstrasse in Altstetten sei ein «hohes Nutzungsmass für produzierendes Gewerbe» nötig gewesen. Das wäre finanziell nicht tragfähig, heisst es weiter.

Zudem hätte es betriebliche Einschränkungen aufgrund diverser Vorschriften in Abhängigkeit zur Swiss Life Arena gegeben. Nun werde «in enger Zusammenarbeit mit Branchenexperten ein detailliertes Anforderungsprofil erstellt.»

Erst im September 2024 präsentierte das X-tra Pläne für den neuen Standort. Bis zu 3000 Personen hätten Platz in der Konzert- und Partyhalle finden sollen – doppelt so viele wie im Limmathaus. In den Medien schätzten die Verantwortlichen die Kosten auf rund 35 Millionen Franken. Private Investoren sollten das Projekt finanzieren.

Im Juni 2027 muss das X-tra aus dem Limmathaus raus. Nach einer Sanierung zieht der Impact Hub ein. Dieser will nach eigenen Angaben einen Raum für Konzerte und Partys, aber auch kreative Arbeit und offene Gastronomie einrichten. (dab/sda)