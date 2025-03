Beschwerde gegen Hardturm-Stadion zurückgezogen – nur noch eine ist jetzt hängig

Mehr zum geplanten Stadion in Zürich:

Die Projektverantwortlichen appellieren an die verbliebenen Beschwerdeführer, «die Realisierung des Projekts nicht weiter zu verzögern.»

Noch ist aber weiterhin eine Beschwerde hängig, wie es in der Mitteilung heisst. Diese richtet sich gegen den privaten Gestaltungsplan und wird derzeit durch das Verwaltungsgericht Zürich beurteilt.

Eine Beschwerde gegen den geplanten Stadionbau auf dem Hardturm-Areal in Zürich ist zurückgezogen worden. Man habe mit den Rekurrenten eine einvernehmliche Lösung gefunden, melden die Verantwortlichen des Stadionprojekts «Ensemble».

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

35 Trainer hat GC seit 1988 verbraucht – die Liste in chronologischer Reihenfolge: Tomas Oral (GER): Seit 19. November 2024.

35 Trainer hat GC seit 1988 verbraucht – die Liste in chronologischer Reihenfolge: Tomas Oral (GER): Seit 19. November 2024.

Verletzter Josi erlebt mit Nashville «eine der schwierigsten Saisons meiner Karriere»

Die als Titelkandidaten in die NHL-Meisterschaft gestarteten Nashville Predators mit dem Schweizer Captain Roman Josi erfüllen die Erwartungen bei weitem nicht. Es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit.

Roman Josi und die Nashville Predators erleben eine mehr als schwierige Saison. Zu allem Ungemach fehlt der Berner Verteidiger seit Ende Februar verletzt, nachdem ihn Floridas Stürmer Sam Bennett Kopf voran in die Bande gecheckt hat. In der NHL wird lediglich zwischen einer Ober- und einer Unterkörperverletzung unterschieden, doch es ist davon auszugehen, dass Josi zum wiederholten Mal an einer Gehirnerschütterung leidet. Jedenfalls wird von Woche zu Woche bewertet, wann er wieder spielen kann.