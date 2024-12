Eingang des Innovationsparks Dübendorf. Bild: KEYSTONE

Starlab Space lässt sich im Innovationspark Dübendorf ZH nieder

Die Raumstation-Entwicklungsfirma Starlab Space will sich im Innovationspark neben dem Flugplatz in Dübendorf ZH niederlassen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Montag unterzeichnet.

Der Zugang zu einem Flugfeld, grosse Flächen für die notwendigen Infrastrukturen, starke Forschungspartner wie die Universität Zürich und die ETH Zürich überzeugten Starlab Space unter anderem, dass der Switzerland Innovation Park Zurich (IPZ) der richtige Partner sei, heisst es in einer Medienmitteilung. Starlab Space ist eine Unternehmenskooperation von Airbus, Voyager Space, Mitsubishi Corporation und MDA Space.

Mit dem geplanten Ende der Internationalen Raumstation (ISS) im Jahr 2030 soll Starlab als private Raumstation die Forschung und Wissenschaft der ISS fortsetzen und den erdnahen Orbit für private Unternehmen erschliessen, heisst es weiter.

Mit der unterzeichneten Absichtserklärung zwischen Starlab Space, der Stiftung Switzerland Innovation Park Zurich sowie dem neu gegründeten Center for Space and Aviation Switzerland and Liechtenstein plane Starlab Space, Geschäftsaktivitäten im Innovationspark Zürich aufzunehmen.

Europäischer Standort des Starlab-Netzwerks

Im IPZ könnten von Starlab laut Medienmitteilung verschiedene Einrichtungen entstehen, beispielsweise ein Center of Excellence für Payloadentwicklung und -betrieb sowie weitere Bodensegmente des Starlab mit den Schwerpunkten Biotechnologie, Biomedizin und Pharma. Damit würde die Grossregion Zürich mit Industrie- und Forschungspartnern europäischer Standort des globalen Starlab Netzwerks, heisst es.

Der Innovationspark Dübendorf ist ein Zentrum, in dem Universitäten, Forschungsinstitutionen sowie nationale und internationale Unternehmen zusammenarbeiten, um Innovationen voranzutreiben – mit dem Fokus auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Robotik und Mobilität sowie Produktionstechnologien. (sda)