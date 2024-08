Zürcher Verkehrsexperte wegen passiver Bestechung verurteilt

Der Experte nahm so gemäss Anklageschrift über zwei Jahre rund 35'000 Franken zusätzlich ein. Fast die Hälfte reichte er seinen beiden Kollegen in der Disposition weiter. Das Gericht verurteilte die drei Männer, weil sie sich mehrmals hatten bestechen lassen.

Polizeieinsatz am Leutschenbach in Zürich

«Überdurchschnittlich viele Fälle» von radikalisierten Jugendlichen in der Schweiz

Ein Wochenende, zwei Attentate in Nachbarstaaten: Nach dem Terror von Solingen und Grande-Motte werden im Parlament Ideen für eine spezialisierte Strafverfolgungsbehörde für radikalisierte Jugendliche diskutiert.

Am Freitagabend forderte ein Messerangriff auf einem Stadtfest im nordrhein-westfälischen Solingen drei Todesopfer und acht Verletzte. Dringend tatverdächtig ist ein 26-jähriger Syrer. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat sich zum Terroranschlag in Deutschland bekannt. Wenige Stunden später, am Samstagmorgen, kam es im südfranzösischen Grande-Motte zu einem Brandanschlag vor einer Synagoge.