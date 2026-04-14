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Versicherung übernimmt Gebäudeschäden nach Tätsch-Explosion

Versicherung übernimmt Gebäudeschäden nach «Tätsch»-Explosion in Illnau-Effretikon

14.04.2026, 08:5214.04.2026, 08:52

Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich übernimmt die gemeldeten Gebäudeschäden nach der Explosion in der Versuchs- und Schulungsanlage «Tätsch» in Illnau-Effretikon vom Februar – obwohl die Ursache des Ereignisses noch nicht geklärt ist.

Polizisten der Kantonspolizei Zuerich untersuchen die Unfallstelle der Explosion beim Forschungs- und Testgebaeude Taetsch, am Mittwoch, 25. Februar 2026 in Illnau. Die Expolsionsursache und Schaeden ...
Polizisten in Illnau-Effretikon nach der Explosion.Bild: keystone

Die genaue Ursache des Ereignisses werde derzeit von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht, teilte die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) am Dienstag mit. Die Ermittlungsergebnisse müssten abgewartet werden.

Um Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer aber nicht auf unbestimmte Zeit im Unklaren über die Schadenregulierung zu lassen, komme die GVZ für die entstandenen Gebäudeschäden auf, heisst es in der Medienmitteilung. (dab/sda)

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