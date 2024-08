Am 26. Juli flogen 111'000 Personen über den Flughafen Zürich. Bild: KEYSTONE

Rekordtag am Flughafen Zürich: Über 111'000 Passagiere in 24 Stunden

Der bisherige Spitzentag dieses Sommers am Flughafen Zürich war der 26. Juli. 111'000 Passagiere reisten an diesem Tag über Zürich. Der Allzeit-Rekord wurde damit allerdings nicht geknackt. Dieser stammt aus dem Sommer 2019 und liegt bei 115'000 Fluggästen.

Zu den beliebtesten Destinationen gehörten in diesem Juli Orte im Mittelmeerraum und in Amerika, wie der Flughafen am Montag mitteilte.

Insgesamt zeigte sich der Flughafen zufrieden mit dem Sommerbetrieb. Die Wartezeiten beim Check-in, an der Sicherheitskontrolle und an der Grenzkontrolle hätten verkürzt werden können. «Nicht zufriedenstellend» sei jedoch die grosse Zahl an Verspätungen. (sda)