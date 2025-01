Kinderspital Zürich erhält weitere 25 Millionen Franken Finanzhilfe

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat eine weitere Subvention von 25 Millionen Franken für das in finanzielle Nöte geratene Kinderspital beschlossen. Er verstärkt gleichzeitig die Aufsicht und entsendet eine Vertretung in den Stiftungsrat.

Mehr «Schweiz»

Mit diesem Entscheid äusserte der Regierungsrat seine klare Erwartung, dass die Verantwortlichen das Spital «auf einen finanziell nachhaltigen Pfad» führen, ohne weitere Finanzhilfen des Kantons. Das schrieb der Regierungsrat am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Die Subvention muss noch vom Kantonsrat in Form eines Nachtragskredits bewilligt werden.

Das Zürcher Kinderspital musste im vergangenen April vom Kanton vor der Zahlungsunfähigkeit gerettet werden. Hauptgrund für das Finanzloch war der Neubau der Stararchitekten Herzog und de Meuron, bei dem die Kosten auf 761 Millionen Franken gestiegen waren.

Zudem sicherte der Regierungsrat bereits für das Jahr 2024 eine Subvention in Höhe von 35 Millionen Franken zu.

+++ Update folgt +++

(sda)