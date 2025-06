Brandstiftung: Staatsanwältin fordert in Dietikon 15 Jahre Freiheitsstrafe

Die Staatsanwältin hat für den 34-jährigen ehemaligen Restaurantbetreiber am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Dietikon eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren verlangt, dazu einen Landesverweis von 15 Jahren. Der Italiener hatte sein eigenes Restaurant anzünden lassen.

Der ehemalige Restaurantbesitzer soll wegen qualifizierter Anstiftung zu Brandstiftung mit Gefährdung des Lebens sowie wegen versuchten Betrugs verurteilt werden.

«Es ist ganz einfach. Das Restaurant lief nicht so gut wie geplant und es musste Geld her», sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Der Sachverhalt könne zweifelsfrei nachgewiesen werden. «Dass niemand zu Schaden kam, ist nur dem Zufall zu verdanken.»

Acht Menschen in Gefahr gebracht

Der Italiener beteuerte in der Befragung, dass lediglich «ein kleiner Schaden» hätte angerichtet werden sollen – keine Explosion. Die Staatsanwältin findet diese Aussagen aber wenig überzeugend. «Dass man mit vier Kanistern Benzin und Diesel kein kleines Feuer entfacht, ist ja wohl klar.»

Er habe acht Menschen in den Wohnungen über dem Restaurant in Gefahr gebracht. Das Ausmass dieser Brandstiftung sei «bisher einzigartig in der Schweiz».

Für seinen Komplizen, der die Brandstiftung organisierte und beim eigentlichen Brandstifter in Auftrag gab, forderte die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren, dazu einen Landesverweis von 15 Jahren. Der 32-jährige Italiener ist in seiner Heimat mehrfach vorbestraft.

Für den dritten Italiener, der an einer Tankstelle Benzin und Diesel in Kanister füllte, forderte die Anklage eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten. Dazu eine Landesverweisung von acht Jahren. Der 41-Jährige beteuerte in der Befragung, dass er nicht gewusst habe, wofür der Treibstoff verwendet werde.

Restaurant bis heute geschlossen

Der eigentliche Brandstifter konnte bis heute nicht verhaftet werden. Der Italiener tauchte unter. Das ehemalige Restaurant «Bella Vita» beim Bahnhof Dietikon ist bis heute geschlossen.

Zum Knall, der die Nachbarschaft aufschreckte, kam es am 6. September 2022. Die vier Kanister explodierten, die Fensterscheiben barsten. In den beiden Obergeschossen waren zu dem Zeitpunkt noch acht Personen am Schlafen. Sie konnten sich retten, weil sie durch die Explosionen aufgeschreckt wurden. (sda)