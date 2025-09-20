sonnig27°
Marsch fürs Läbe 2025: Tausende Abtreibungsgegner ziehen durch Zürich.

Tausende Abtreibungsgegner ziehen durch Zürich

20.09.2025, 18:0920.09.2025, 18:09

Mit Kreuzen, christlichen Liedern und einem überdimensionalen Kinderwagen sind am Samstagnachmittag rund zweitausend Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner durch Zürich-Oerlikon gezogen. Die Stadtpolizei war mit einem Grossaufgebot präsent.

Dutzende Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur flankierten den «Marsch fürs Läbe», weil Gegendemonstrierende auf Velos versuchten, die «Pro Life»-Kundgebung zu stören. Mehrfach wurden Böller gezündet.

Einsatzkraefte der Polizei sichern die Umzugsroute der Abtreibungsgegner die an der &quot;Marsch fuers Laebe&quot; Kundgebung teilnehmen, am Samstag, 20. September 2025 in Zuerich Oerlikon. (KEYSTONE/ ...
Die Polizei markierte Präsenz.Bild: keystone

Die Polizei konnte ein Aufeinandertreffen der Gruppierungen jedoch verhindern. Aber auch bei zahlreichen Passantinnen und Passanten kam der christlich-konservative Aufmarsch nicht gut an. Sie buhten die singenden Demonstrantinnen und Demonstranten aus.

Beim Besammlungsort waren bereits Sicherheitsmassnahmen nötig. Der ganze Marktplatz Oerlikon wurde mit Sichtschutz abgegittert. Hauptrednerin war die US-amerikanische Aktivistin Gianna Jessen, die eine Abtreibung mit Salzlösung überlebte und heute als christliche Abtreibungsgegnerin aktiv ist.

Die Organisatoren des «Marsch fürs Läbe» hatten eigentlich einen Demonstrationszug durch die Zürcher Innenstadt beantragt. Die Stadtpolizei lehnte dies jedoch aus Platz- und Sicherheitsgründen ab. In der Vergangenheit war es schon zu grösseren Krawallen gekommen.

Kein Umzug durch die Innenstadt

Dass sie auch in diesem Jahr in Oerlikon bleiben mussten, verstehen die Abtreibungsgegner nicht. Sie seien friedlich. Andere Demonstrationen, bei denen es zu Sachbeschädigungen und Gewalt komme, würden in der Zürcher Innenstadt hingegen geduldet.

Der religiös geprägte «Marsch fürs Läbe» findet seit 2010 statt, immer am Samstag vor dem Buss- und Bettag. (sda)

