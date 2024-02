Die Mitarbeitenden der Stadt Zürich dürften sich am Montag beim Blick auf ihr Konto ziemlich gefreut haben. Bild: keystone

175 Millionen Franken – Stadt Zürich bezahlt allen Angestellten den doppelten Februarlohn

Grosser Fauxpas bei der Stadt Zürich. Im Februar wurden die Löhne sämtlicher 30'000 Mitarbeitenden doppelt bezahlt. Das schreibt 20min.ch am Montagmorgen.

Gemäss der Pendlerzeitung freuen sich zahlreiche Mitarbeitende im Intranet über den unerwarteten Geldsegen. «Ich bin reiiich! Merci!», heisst es unter der Meldung etwa. Oder: «Auch von meiner Seite herzlichen Dank – darf gerne wiederholt werden.» Ein watson-User schreibt: «Ich han min 14. becho. 👍»

Wie 20min.ch weiter schreibt, seien auch die Spesen und Bonuszahlungen doppelt ausgezahlt worden. Es bahnt sich also ein administrativer Grossaufwand an: Denn behalten dürfen die Mitarbeitenden den doppelten Lohn natürlich nicht. Wie er zurückbezahlt wird, ist jedoch noch unklar.

175 Millionen ausbezahlt

Am Montagnachmittag teilte die Stadt Zürich mit, dass der Fehler bei der ZKB gelegen habe. Bei der Verwaltung sei alles korrekt verlaufen, wie es in der Medienmitteilung heisst. Bei der Bank sei es zu einem technischen Abwicklungsfehler gekommen. Die Lohnzahlung für den Februar sei so zweimal ausgelöst worden.

Die Summe der zu viel ausbezahlten Gelder beläuft sich auf 175 Millionen Franken. Die ZKB arbeite mit der Stadt nun an einer Lösung für eine einfache Rückzahlung. (cma/sda)