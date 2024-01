Fail-Dienstag

Happy New Fails! Hier gibt es 21 Lacher to go

To go? Was soll das heissen: to go? Waren die anderen, die bisherigen Fails etwa nicht zum Mitnehmen gedacht?

Ach. Ihr wisst doch, wie das ist: Zu Jahresbeginn fällt die Arbeit schwer, und die Autorin des Faildienstags hat noch etwas Mühe beim Titeln. Und beim Einstiege-Schreiben.

(An deiner Stelle würde ich jetzt schnell weiterscrollen, wenn ich du wäre. Gleich kommen die versprochenen Fails!)

Los geht's, juhui!

Springen wir mit viel Elan ins Jahr 2024!

Wenn jemand «Après-Ski» ruft!

Neulich auf Google Maps:

Kürzester Fail der Woche:

Noch ein Katzi-Fail, weil es so kurz war:

Noch ein Büsi-Fail? Was ist denn hier los?

Dann eben nicht.

Turnlehrerin des Jahres.

Ein ganz normaler Tag bei der Arbeit.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Endlich sauber. Endlich Ruhe.

Weihnachten 2023 schon verdaut?

Ein paar weitere Übersetzungs-Fails gibt es in der Slideshow.

Apropos. Schlagzeile der Woche:

Vater geht an Weihnachten in ein indisches Restaurant und beschwert sich dann, dass das Essen nicht traditionell [britisch] ist.

Die guten alten Witze über Jana-Partys. Werden nie alt.

Von der Strasse aus sieht Janas Party sehr viel interessanter aus.

Fälschung der Woche.

Gäbe es diese Castingshow, wir würden sie tatsächlich schauen.

Und hier: zwei wundervolle T-Shirts. Einerseits ...

Ich bin im Alter 3 bis 4.

(Wofür???)

... und andererseits:

Ich will das nicht übersetzen.

So kann's gehen. :)

Alt, aber gut: Schneemann-Karma.

Er hatte was anderes bestellt.

Den Kellner.

Gib Pfötchen, uuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

Dieses Gif macht einfach irgendwie glücklich. Deshalb Win. :)

Nur ein glücklicher Welpe beim Überqueren einer Pfütze.

Das war schön, oder? Aber wir wollen nicht, dass es schon endet! Poste deine Bilder und Gifs in die Kommentare!

