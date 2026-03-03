Mit dem Böögg am Steuer: das «Züri Märlitram». Bild: David Hubacher / Zürich Tourismus

Erstmals fährt das «Züri Märlitram» im Frühling – und du ahnst, wer es steuert

Vom 20. März bis 26. April 2026 rollt das «Züri Märlitram» erstmals im Frühling durch die Stadt Zürich. Tickets sind ab Dienstag erhältlich.

Bald fährt das «Züri Märlitram» wieder durch die Stadt. Vom 20. März bis zum 26. April fährt es erstmals im Frühling durch die Zürcher Innenstadt, und zwar mit einer prominenten Figur am Steuer: dem Böögg.

Tickets kosten zwölf Franken pro Kind und sind ab Dienstag um 15 Uhr im Online-Verkauf erhältlich. Ab dem 9. März können die Tickets dann an einer der vier Coop-City-Verkaufsstellen (St. Annahof, Bellevue, Sihlcity, Oerlikon) oder beim Tourismusstand am Hauptbahnhof bis spätestens zwei Stunden vor Abfahrt abgeholt werden.

Stadtrat Michael Baumer, Vorsteher der Industriellen Betriebe der Stadt Zürich, freut sich: «Das Märlitram und das Sechseläuten gehören zu Zürich wie der Böögg zum Frühling.» (ome)