sonnig13°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Züri Märlitram ab 20. März: So kannst du Tickets kaufen

Züri Märlitram Frühling 2026 Bellevue
Mit dem Böögg am Steuer: das «Züri Märlitram». Bild: David Hubacher / Zürich Tourismus

Erstmals fährt das «Züri Märlitram» im Frühling – und du ahnst, wer es steuert

Vom 20. März bis 26. April 2026 rollt das «Züri Märlitram» erstmals im Frühling durch die Stadt Zürich. Tickets sind ab Dienstag erhältlich.
03.03.2026, 14:4203.03.2026, 14:42

Bald fährt das «Züri Märlitram» wieder durch die Stadt. Vom 20. März bis zum 26. April fährt es erstmals im Frühling durch die Zürcher Innenstadt, und zwar mit einer prominenten Figur am Steuer: dem Böögg.

Tickets kosten zwölf Franken pro Kind und sind ab Dienstag um 15 Uhr im Online-Verkauf erhältlich. Ab dem 9. März können die Tickets dann an einer der vier Coop-City-Verkaufsstellen (St. Annahof, Bellevue, Sihlcity, Oerlikon) oder beim Tourismusstand am Hauptbahnhof bis spätestens zwei Stunden vor Abfahrt abgeholt werden.

Stadtrat Michael Baumer, Vorsteher der Industriellen Betriebe der Stadt Zürich, freut sich: «Das Märlitram und das Sechseläuten gehören zu Zürich wie der Böögg zum Frühling.» (ome)

Mehr News aus Zürich:

Wie dieser Zürcher den Ersten Weltkrieg verhindern wollte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zürich Knotenpunkt Nachtzüge
1 / 5
Zürich Knotenpunkt Nachtzüge

Zürich soll Knotenpunkt für Nacht-Verbindungen werden.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So sahen die Nordlichter über Zürich aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
BLW-Bericht: Der Schweizer Wein mit Jahrgang 2025 hat «vorzügliche Qualität»
Schweizer Weinbauern haben letztes Jahr dank günstiger Wetterbedingungen Wein von «vorzüglicher Qualität» produziert. Nach dem wegen schlechten Wetters mengenmässig schlechten Jahr 2024 stieg die Erntemenge auf 82 Millionen Liter Wein.
Zur Story