Wolf tot im Kanton Schwyz aufgefunden: Todesursache bekannt

Mehr «Schweiz»

Untersuchungen am im November auf einer Strasse im Kanton Schwyz tot aufgefundenen Wolf bestätigen: Die Todesursache war eine Kollision mit einem Fahrzeug. Vorbestehende Schussverletzungen wurden keine gefunden. Die pathologische Untersuchung brachte jedoch schwerwiegende innere Verletzungen ans Licht, wie es in der Mitteilung heisst. Das Verletzungsbild stimme mit einer Kollision mit einem Fahrzeug überein.

Als der tote Wolf M633 am 2. November auf dem Viadukt in Euthal entdeckt wurde, deuteten Hinweise bereits auf einen Verkehrsunfall hin, wie das Schwyzer Umweltdepartement am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Der Kadaver wurde am Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern untersucht.

Dabei zeigte sich auch, dass der Wolf nicht zu einem in der Schweiz bekannten Wolfsrudel gehörte. Weitere Hinweise zur Herkunft liegen nicht vor, hiess es im Communiqué weiter.

Der männliche, ausgewachsene Wolf war zwei bis drei Jahre alt. Er wurde im September 2025 nach dem Riss von zwei Schafen bei Trachslau genetisch identifiziert. Einen Monat später folgte ein Wildtierriss in Alpthal, der gemäss genetischen Nachweisen demselben Wolf zugeordnet werden konnte. (sda/vro)