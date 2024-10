Das Zürcher Sechseläuten mit Bündner Beteiligung wird vom 17. bis 20. April 2026 stattfinden. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Graubünden wird 2026 Gastkanton am Stadtzürcher Sechseläuten

Der Kanton Graubünden wird im April 2026 in der Stadt Zürich mithelfen, den Winter zu vertreiben: Er hat die Einladung des Zentralkomitees der Zünfte Zürich angenommen, am Sechseläuten als Gastkanton dabei zu sein.

Die Freude, nach 20 Jahren zum zweiten Mal als Gastkanton am traditionellen Anlass in Zürich teilzunehmen, sei gross, heisst es in einer Mitteilung der Büdner Regierung vom Donnerstag. Der Auftritt im Jahr 2004 unter dem Motto «Graubünden heizt ein» sei immer noch in guter Erinnerung; auf dem Lindenhof in Zürich führte der Kanton während vier Tagen ein eigenes «Zunfthaus zum Steinbock».

Auch 2026 soll der Lindenhof wieder vier Tage in Bündner Hand sein: «Und auch sonst wird Graubünden seine Spuren in Zürich hinterlassen», wird Regierungsrat Marcus Caduff in der Mitteilung zitiert. Dessen Departement für Volkswirtschaft und Soziales wird die Vorbereitungen für den Gastauftritt nun an die Hand nehmen.

Das Zürcher Sechseläuten mit Bündner Beteiligung wird vom 17. bis 20. April 2026 stattfinden. Zuvor steigt noch das nächste «zünftige Zürcher Frühlingsfest» vom 25. bis 28 April 2025 mit dem Gastkanton Zug.

Das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs lädt seit 1991 – aus Anlass der 700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft – jedes Jahr einen Kanton als Gast ans Sechseläuten nach Zürich ein. Im Zentrum des «Sächsilüüte» stehen ein Umzug der historisch kostümierten Zünfter durch die Innenstadt sowie das Verbrennen des Böögs auf dem Sechseläutenplatz. (sda)