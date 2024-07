Symbolbild: Trafostation. Bild: keystone

Trafostationen ausgefallen: 300 Häuser in Winterthur ohne Strom

Im Stadtteil Oberseen in Winterthur ist am Sonntagmorgen bei rund 300 Liegenschaften vorübergehend der Strom ausgefallen. Grund war ein Erdschluss auf einer Stromleitung. Danach kam es zu einer Kettenreaktion und zur Abschaltung mehrerer Trafostationen, wie das Stadtwerk Winterthur mitteilte.

Zum dem Zwischenfall auf der Stromleitung in Richtung Bruderhaus kam es gegen 11.46 Uhr, wie es in der Mitteilung hiess. Nach der Panne fielen Trafostationen im Raum Oberseen, Eschenberg und Bruderhaus aus. Der Stromausfall dauerte bis 12.40 Uhr. Erste Liegenschaften seien nach 15 Minuten wieder mit Strom versorgt worden, hiess es in der Mitteilung der Stadtwerke.

Der Grund für den Defekt an der Leitung war zunächst unklar. Er werde abgeklärt, hiess es. Eine Baustelle im Zusammenhang mit Leitungsarbeiten zum Forstwerkhof könne als Ursache ausgeschlossen werden. (sda)