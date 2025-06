Videoreportage mit Folgen: Mittlerweile ist der beschuldigte Mieter ausgezogen. Video: watson/Kilian Marti, Michael Shepherd

Nach illegalen Gangbangs im Wohnblock – jetzt ist der Mieter weg

Anfang April berichtete watson über ein mutmasslich illegales Bordell in einem Solothurner Wohnblock. Nun ist der beschuldigte Mieter ausgezogen – und will sein Treiben künftig legal fortführen.

Kilian Marti

«Gangbang, 3-Loch, T**n-Stute» – unter diesem Namen fanden in einem ruhigen Wohnblock im Kanton Solothurn lange Zeit mutmasslich illegale Gangbang-Partys mit bis zu 30 zahlenden Freiern statt – ohne Bewilligung.

In einer watson-Videoreportage Anfang April berichteten Nachbarn von Angst und Polizeieinsätzen – und davon, dass sie sich im Stich gelassen fühlten. Sie sprachen von «einem Bordell im Wohnblock».

Der Fall sorgte schweizweit für Schlagzeilen. Kurz darauf bedrohte der beschuldigte Mieter eine der Nachbarinnen und ihren Hund – und entschuldigte sich später öffentlich. Mittlerweile ist er aus der Wohnung ausgezogen – unfreiwillig.

Strafbefehl und Kündigung

Per Ende Mai wurde das Mietverhältnis ausserordentlich beendet, wie die zuständige Verwaltung auf Anfrage bestätigt. Und: «Wir haben diesen Vorfall zum Anlass genommen, um unsere Mitarbeitenden zu sensibilisieren.»

In der Vergangenheit sei man von solchen Fällen weitgehend verschont geblieben – doch wenn man von einem Missstand erfahre, würden die «verfügbaren Mittel schnellstmöglich» genutzt.

Auch eine der Nachbarinnen, die in der Videoreportage ausgesagt hatte, hat sich nochmals gemeldet:

«Es sind seither so viele Menschen zu mir gekommen, die rundherum im Quartier wohnen. Die haben mir alle dafür gedankt, dass ich so mutig war und etwas gesagt habe.»

Sie selbst sei «froh, dass der Schreck vorbei» sei.

Vom Mieter kam ebenfalls eine Rückmeldung. Er kündigt per Mail an, dass er seine Veranstaltungen «in Zukunft gewerblich» durchführen wolle – also legal. Denn laut eigenen Angaben hätten die Gangbang-Partys nicht nur zur ausserordentlichen Wohnungskündigung geführt – sondern auch zu einem Strafbefehl. Die Kantonspolizei Solothurn kann sich dazu nicht äussern, wie sie gegenüber watson mitteilt.

Nach dem Auszug des Mieters sei es «endlich ruhig im Quartier», sagt die Nachbarin. Und fügt lachend an: «Jetzt ist es fast etwas langweilig im Block.»