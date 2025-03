2200 Haushalte in Zürcher Seefeld von Stromausfall betroffen

In einem Traforaum sei es zu einer Rauchentwicklung und einem Brand gekommen, bestätigte ein Mediensprecher des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (EWZ) eine Meldung von «Nau.ch» gegenüber Keystone-SDA. Die Feuerwehr sei derzeit noch mit der Entrauchung beschäftigt.

Am Montagnachmittag ist es im Zürcher Seefeld zu einem Stromausfall gekommen. Rund 2200 Haushalte sind betroffen.

