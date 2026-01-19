recht sonnig-1°
Auto bleibt in Zürich-Affoltern auf SBB-Bahnübergang stecken

Das Auto blieb zwischen den Barrieren auf dem Bahnübergang stecken.Video: watson/zvg

Auto steckt in Zürich auf Bahnübergang fest – dann ertönt das Signalhorn

Am Montagmittag hat ein Auto einen Bahnübergang in Zürich-Affoltern blockiert. Ein Zug konnte schliesslich knapp am Auto vorbeifahren.
19.01.2026, 14:5919.01.2026, 15:25

Es ist eine verzwickte Situation für die Autofahrerin: Ihr Auto steht zwischen zwei geschlossenen Barrieren, rausfahren kann sie nicht. Gleichzeitig naht ein Zug. Passanten versuchen noch, die Barriere zu heben – ohne Erfolg.

Schliesslich ist ein Signalhorn zu hören und eine S-Bahn fährt langsam am Auto vorbei.

Passiert ist der Vorfall am Montagmittag in Zürich-Affoltern beim Bahnübergang an der Zehntenhausstrasse neben dem Bahnhof. Die Stadtpolizei hat keine Kenntnis darüber. Da auf dem Video keine Schäden oder Verletzungen zu sehen sind, wurde sie wohl nicht informiert.

Da der Vorfall keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr hatte, können auch die SBB keine weiteren Angaben machen.

Nicht der erste Vorfall an dem Bahnübergang

Ob ein solcher Vorfall Konsequenzen hat, kann nicht so einfach gesagt werden. Es kommt ganz darauf an, wie es zur Situation gekommen ist und ob es einen Schaden gibt. Hat der Fahrer oder die Fahrerin den Übergang im letzten Moment noch überqueren wollen, könnte ein Missachten eines Rotlichts vorliegen.

Stand er oder sie hingegen auf dem Bahnübergang im Stau, bevor das Rotlicht zu blinken begann, ist die Situation eine andere. Das ist beim betroffenen Bahnübergang nämlich schon 2023 passiert: Damals befuhr ein Autofahrer im Stau den Bahnübergang, als sich plötzlich die Schranken senkten. Das Fahrzeug wurde schliesslich von einem Güterzug gerammt.

SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg rät, sich an die Regeln zu halten und bei blinkenden oder sich schliessenden Barrieren vor dem Bahnübergang anzuhalten. Dann komme es gar nicht erst zu einer «lebensgefährlichen Situation». Wer zwischen den Barrieren feststeckt, dem rät sie «dringend», mit dem Auto die Barrieren zu durchbrechen. (vro)

SBB nehmen Grossprojekt zwischen Zürich und Winterthur in Angriff
Platon
19.01.2026 15:14
@Watson warum sagt ihr nicht, was in so einer Situation zu tun wäre? Einfach die Schranke durchbrechen! Ein Paar Kratzer am Auto und eine kaputte Schranke kommen viel viel viel billiger, als ein kaputtes Auto und ein kaputter Zug! Die Schranken sind zudem extra so gebaut, dass man sie durchbrechen kann. Und ich habe nicht einmal einen Führerschein und weiss das!
Wenn nicht Ich wer dann
19.01.2026 15:14
"rausfahren kann sie nicht" falsch, kann sie und das ist auch das einzig richtige, ausser natürlich nicht auf den Übergang zu fahren. Alle Barrieren haben nämlich Sollbruchstellen.
