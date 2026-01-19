freundlich-2°
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

SBB nehmen Grossprojekt zwischen Zürich und Winterthur in Angriff

SBB nehmen Grossprojekt zwischen Zürich und Winterthur in Angriff

19.01.2026, 12:5319.01.2026, 12:53

Die SBB dürfen die Strecke zwischen Zürich und Winterthur auf vier Spuren ausbauen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die hängigen Beschwerden abgelehnt.

Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes bedeutet grünes Licht für das grösste Ausbauprojekt Mehrspur Zürich-Winterthur der SBB, das im Sommer 2023 öffentlich auflag. Das Urteil ist rechtskräftig, wie es bei der SBB am Montag auf Anfrage hiess.

Die SBB werden nun das definitive Bauprogramm festlegen und die Anwohnerinnen und Anwohner informieren, heisst es in einer Medienmitteilung der SBB. Die Bauzeit dauere insgesamt rund zehn Jahre. Die ersten Vorbereitungen zum Einrichten der Baustellen werden Anfang 2026 starten.

Video: YouTube/SBB CFF FFS

Doppelspur durch Brüttenertunnel

Geplant sind eine neue Doppelspur durch den Brüttenertunnel, der Ausbau der Bahnhöfe Dietlikon, Bassersdorf, Wallisellen und Winterthur-Töss sowie weitere Massnahmen an der Bahninfrastruktur zwischen Zürich und Winterthur.

Damit soll der heutige Kapazitätsengpass im Bahnnetz zwischen Zürich und Winterthur behoben werden. Kernstück dieses Grossprojektes ist der rund 8,3 Kilometer lange Brüttenertunnel, der auch eine rund ein Kilometer lange Abzweigung Richtung Flughafen Zürich umfasst.

Die Kosten für die geplanten Ausbauten zwischen Zürich und Winterthur betragen rund 3,3 Milliarden Franken. Finanziert wird das Projekt aus dem Bahninfrastrukturfonds des Bundes, in den unter anderem Bund und Kantone einzahlen. Die Inbetriebnahme des Angebots ist laut den SBB ab Mitte der 2030-Jahre möglich. (sda)

Mehr zur SBB:

Für 45 Franken pro Tag in der ganzen Schweiz unterwegs – so funktioniert das ÖV-Angebot
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
1 / 25
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
Am 1. Januar 1902 wurden die SBB gegründet. An diesem Tag fuhr auch der erste SBB-Zug, der eigenhändig von der SBB-Generaldirektion geführt wurde. Bis dahin wurde der Betrieb zwar im Auftrag der Bundes, aber noch in der Organisation der Privatbahnen geführt. Sukzessive wurden von 1901 bis 1909 die fünf grössten Privatbahnen verstaatlicht und in die SBB überführt. Die Männer tragen schicke Doppelreiher und posieren vor dem allerersten SBB-Zug. Er ist gerade im Bahnhof Bern eingetroffen. ... Mehr lesen
quelle: foto service sbb / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tote Tauben am Zürcher Hauptbahnhof – das sagen die SBB dazu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Stadtbusse in Schaffhausen rüsten wegen Kälte auf moderne Elektrobusse um
Die Stadtbusse in Schaffhausen rüsten auf moderne und umweltfreundliche Batterie-Elektrobusse um. Die Fahrzeuge eines spanischen Herstellers funktionieren im Alltag zwar gut – nur die Heizung ist mit den aktuell niedrigen Temperaturen offenbar überfordert.
Zur Story