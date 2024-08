Eine Fahrleitungsstörung bei Winterthur sorgt für Zugausfälle und Verspätungen. Bild: KEYSTONE

Störung zwischen Winterthur und Effretikon – Züge fallen aus

Eine Fahrleitungsstörung rund um Winterthur sorgt für Verspätungen und Zugausfälle. Die Störung soll bis ca. 14 Uhr dauern. Die SBB raten Reisenden in die Ostschweiz den Umweg via Sargans.

Der Bahnverkehr auf der Strecke Zürich HB – Winterthur ist zwischen Effretikon und Winterthur unterbrochen. Die Einschränkung wird bis ca. 14 Uhr dauern, wie die SBB mitteilen. Betroffen sind die Linien EC, IC1, IC5, IC8, IC81, IR13, IR75, S7, S8, S11, S12, S23 und S24.

Der «Blick» berichtet von chaotischen Szenen am Bahnhof Winterthur, «die Leute sind wütend und schmeissen mit Sachen herum. Sogar der Ersatzzug über Bülach musste abgesagt werden», heisst es im Bericht. Die SBB raten Reisenden zwischen Zürich HB und St. Gallen via Sargans zu fahren.

Wie die SBB in einem weiteren Update schreiben, verkehren inzwischen erste Ersatzbusse auf der betroffenen Bahnstrecke. Ab dem Mittag würden «sieben Busse zwischen Effretikon und Winterthur hin und her fahren». Die Fahrzeit pro Weg beträgt zirka 25 Minuten. Abfahrtsorte des Ersatzverkehres ist in Winterthur die Kante J am Hauptbahnhof. In Effretikon wird die Bushaltestelle «Bahnhof» angefahren.

Verursacht wurde die Störung durch eine S-Bahn, die eine Fahrleitung beschädigte. Gemäss «20 Minuten» ist das Fachpersonal der SBB vor Ort, um die Schäden zu begutachten und Reparaturarbeiten zu organisieren. (ome)