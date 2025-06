Rottweiler-Verbot in Zürich: Jetzt stützt das Verwaltungsgericht das Vorgehen

Der Regierungsrat könne sich zurecht auf das Hundegesetz stützen, schreibt das Verwaltungsgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Dieses sieht im Kanton Zürich vor, Hunderassen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial verbieten zu können. Auf der Liste stehen etwa Pitbull Terrier oder American Staffordshire Terrier.

Die USA treten in den Krieg ein – das Wichtigste in 7 Punkten

So will Zürich für gesunde und artenreiche Fischbestände sorgen

Die Zürcher Gewässer sind Heimat einer Vielzahl an Fischarten. Damit die Bestände artenreich und gesund bleiben, müssen die verschiedenen Fischarten und ihre Lebensräume nachhaltig bewirtschaftet werden.

Während die Fischbestände in den Seen in den letzten Jahrzehnten weitestgehend stabil blieben, sind sie in den Fliessgewässern seit den 1990er-Jahren rückläufig. Insbesondere kälteliebende Arten wie die Äsche oder Forelle leiden unter den steigenden Wassertemperaturen. Neben dem Klimawandel beeinflussen auch andere Faktoren die Lebensräume der Fische negativ.