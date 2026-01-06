Fehr-Nachfolge: Priska Seiler Graf will in den Zürcher Regierungsrat

Die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf will bei den Wahlen 2027 die Nachfolge von Jacqueline Fehr im Zürcher Regierungsrat antreten. Seiler Graf kandidierte bereits 2023.

Priska Seiler Graf amtet derzeit als Nationalrätin. Bild: keystone

«Ich werde eine Kandidatur einreichen», sagte Seiler Graf auf Anfrage von Keystone-SDA. Sie sei sich bewusst, dass sie nicht die Einzige sein werde. Der Parteitag wird entscheiden, welche zwei Kandidaten oder Kandidatinnen die SP ins Rennen schicken wird. Seiler Graf kandidierte bereits bei den Wahlen 2023 ein erstes Mal, schaffte den Sprung in den Regierungsrat damals jedoch nicht.

Auch SP-Nationalrätin Min Li Marti reizt das Amt grundsätzlich, wie sie auf Anfrage mitteilte. Vor einer allfälligen Kandidatur müsse sie aber erst im privaten und politischen Umfeld Gespräche führen, ob eine Kandidatur zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist.

SP-Nationalrätin Céline Widmer konzentriert sich derzeit auf ihre Kandidatur als Stadträtin von Zürich. Sie hegt daher keine Ambitionen auf das Amt. (dab/sda)