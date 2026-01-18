Der als Titelverteidiger angetretene Lukas Britschgi verpasst in Sheffield als Vierter eine dritte EM-Medaille um 1,37 Punkte. Gold geht an den Georgier Nika Egadze.



Vor einem Jahr verbesserte sich Britschgi in der Kür vom 8. auf den 1. Platz. Daher durfte er sich nach dem 6. Rang im Kurzprogramm noch einiges ausrechnen. Zwar rückte der 27-jährige Schaffhauser noch um zwei Positionen nach vorne, doch das lag mehr an der schwächelnden Konkurrenz. Die Enttäuschung nach dem Auftritt stand Britschgi ins Gesicht geschrieben. Mit dem Kür-Total von 154,78 Punkten blieb er um 15,58 Zähler unter der persönlichen Saison-Bestleistung.



«Es war hart. Ich war nicht in meiner besten Form – vielleicht auch mental», sagte Britschgi nach dem Wettkampf. Nach den ersten beiden Fehlern sei es schwer gewesen, zurückzukommen. Er habe mit sich selbst gekämpft, «aber heute hat es nicht gereicht.» Der zweite Schweizer, der 18-jährige Ean Weiler, fiel in der Kür um sechs Plätze zurück und beendete seine erste EM als 21. (nih/sda)