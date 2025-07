Leuthard beleidigt: Christian Imark verweigert Entschuldigung

Es ist nicht das erste Mal, dass der Solothurner Nationalrat gegen ein Mitglied des Bundesrates schiesst. 2024 warf er Wirtschaftsminister Guy Parmelin vor, in der SRF-Rundschau Falschangaben gemacht zu haben. (vro)

Begonnen hatte der Streit, als Imark in einem Facebook-Post Leuthard als Huhn betitelte. Sie beklage sich, dass niemand in eine Technologie investieren wolle, die sie selbst verboten habe.

Leuthard habe die Schweiz mit einer Importstrategie «in die Abhängigkeit der EU treiben» wollen, so Imarks Vorwurf. Keine ihrer Prognosen würden heute der Realität entsprechen. «Ich vertrete zahlreiche Menschen und Unternehmen, die Ihre politischen Fehlleistungen missbilligen und dafür mindestens ein Schuldeingeständnis erwarten.»

Der Streit zwischen Christian Imark (SVP) und Doris Leuthard (Mitte) geht in eine nächste Runde: Im Nebelspalter hat der SVP-Nationalrat einen Gastbeitrag mit dem Titel «Entschuldigen Sie sich, Frau Leuthard!» verfasst. Darin wirft er der ehemaligen Bundesrätin «schlimmste Fehlleistungen» in ihrem damaligen Amt vor und verlangt nun seinerseits eine Entschuldigung.

Nachdem der SVP-Nationalrat die alt Bundesrätin Doris Leuthard als «Huhn» bezeichnet hatte, forderte sie von ihm eine Entschuldigung. Ansonsten überlege sie sich rechtliche Schritte. Nun hat Imark einen offenen Brief verfasst, in dem er selbst eine Entschuldigung fordert.

