Der Ndoki Garten wird beheizt sein und mehrere Zwecke erfüllen. Zum einen werden verschiedene afrikanische Vogelarten in das Tierhaus einziehen, um Erfahrungen in der vergesellschafteten Haltung dieser zu sammeln.

Die USA treten in den Krieg ein – das Wichtigste in 7 Punkten

So will Zürich für gesunde und artenreiche Fischbestände sorgen

Die Zürcher Gewässer sind Heimat einer Vielzahl an Fischarten. Damit die Bestände artenreich und gesund bleiben, müssen die verschiedenen Fischarten und ihre Lebensräume nachhaltig bewirtschaftet werden.

Während die Fischbestände in den Seen in den letzten Jahrzehnten weitestgehend stabil blieben, sind sie in den Fliessgewässern seit den 1990er-Jahren rückläufig. Insbesondere kälteliebende Arten wie die Äsche oder Forelle leiden unter den steigenden Wassertemperaturen. Neben dem Klimawandel beeinflussen auch andere Faktoren die Lebensräume der Fische negativ.