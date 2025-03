Der Zoo Zürich erhöht die Eintrittspreise. Bild: KEYSTONE

Zoo Zürich erhöht die Eintrittspreise – so viel wird ein Ticket neu kosten

Der Zoo Zürich passt die Eintrittspreise an. Grund dafür sei die teils stark gestiegenen Betriebskosten der vergangenen Jahre in verschiedenen Sektoren, wie der Zoo in einer Medienmitteilung bekannt gibt.

Die neuen Eintrittspreise gelten ab dem 1. April. Das betrifft sowohl die Einzeleintritte als auch die Jahreskarten. Auch wird eine neue Altersstruktur eingeführt.

Neu kosten Einzeleintritte für Erwachsene, Jugendliche und Kinder jeweils zwei Franken mehr. Die Familientageskarte wird um insgesamt fünf Franken erhöht und kostet neu 85 Franken. Vier Franken davon entfallen auf den freiwilligen Naturschutzfranken, welcher in die acht Naturschutzprojekte des Zoo Zürich fliesst.

Auch die Preise für die Jahreskarten werden erhöht. Diese Preiserhöhung beläuft sich auf durchschnittlich 15 Prozent.

Beim Rabatt für Seniorinnen und Senioren und Studentinnen und Studenten gibt es ebenfalls eine Neuerung. Beim Vorzeigen eines entsprechenden Nachweises erhalten diese ab sofort an allen Werktagen 10 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis. Bislang war der Erwerb eines reduzierten Tickets nur an Montagen möglich.

Auch Neuerung bei Altersstruktur und Firmenangebot

Zeitgleich mit der Anpassung der Eintrittspreise wird auch eine neue Altersstruktur im Zoo Zürich eingeführt. Kleinkinder und Vorschulkinder bis zum Alter von 6 Jahren besuchen den Zoo Zürich weiterhin kostenlos. In die kostenpflichtige Kategorie Kinder fallen neu Kinder im Alter von 6–12 Jahren.

Die Kategorie Jugendliche umfasst neu die Altersspanne 13–17 Jahre. Ab einem Alter von 18 Jahren gilt es einen Einzeleintritt für Erwachsene zu lösen. Die Änderung wirkt sich auch auf die Familientageskarte aus. Diese gilt neu auch für Familienmitglieder, die in die Kategorie Jugendliche fallen. Zuvor galt dies nur für Kinder bis 15 Jahre.

Eine Neuerung erfolgt auch bei der im vergangenen Dezember eingestellten Firmenjahreskarte. Mitte März wird ein neues digitales Angebot lanciert, welches breiter aufgestellt ist und dadurch den Bedürfnissen von kleinen als auch grossen Firmen entgegenkommt.

Das sind die neuen Eintrittspreise im Zoo Zürich Bild: Zoo Zürich

(ome)