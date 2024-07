Bild: KEYSTONE

Medizinisches Problem im Cockpit: Edelweiss-Maschine sendet in Zürich Notruf aus

Am Montagmorgen ist es beim Anflug auf Zürich bei einer Edelweiss-Maschine zu einem Notfall gekommen. Einer der drei Piloten hatte ein medizinisches Problem.

Beim Anflug auf den Flughafen Zürich hat eine Edelweiss-Maschine von Tampa Florida am Montagmorgen einen Notfall ausgerufen. Wie Andreas Meier, Mediensprecher der Edelweiss Air AG auf Anfrage ausführt, war ein Problem im Cockpit der Grund dafür: «Auf dem Edelweiss Flug WK5 vom 21. Juli 2024 von Tampa Bay nach Zürich trat 90 Minuten vor der Landung ein medizinisches Problem bei einem der drei Piloten auf».

Die planmässige Landung in Zürich sei ohne Zwischenfall von den zwei anderen Piloten durchgeführt worden, so Meier. Die Flugsicherheit sei zu jederzeit gewährleistet gewesen. «In der Folge wurde eine Notlage deklariert. Dies ist ein Standartverfahren in einer solchen Situation.»

Der ausgesendete Notruf war auf Flightradar24.com ersichtlich, wie «20 Minuten» schreibt.

(joe/zueritoday.ch)