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Wolf im Kanton Zürich gesichtet

Möglicher Wolf in Hombrechtikon ZH – Kanton warnt Nutztierhalter

07.05.2026, 06:5707.05.2026, 08:57

Am rechten Zürichseeufer streift wahrscheinlich ein Wolf umher. Am Donnerstagmorgen hat der kantonale Wolfs-Warndienst die Sichtung eines möglichen Wolfes in Hombrechtikon gemeldet.

Es sei «nicht auszuschliessen», dass es sich um einen Wolf handle. Nutztierhaltende sollen Herdenschutzmassnahmen einleiten, heisst es in der Warnung.

In den vergangenen Monaten wurden im Kanton Zürich mehrfach Wolfssichtungen gemeldet, die letzte Ende April in Uitikon. Ende März tappte ein Wolf zudem in Hütten/Wädenswil in eine Fotofalle. (sda)

Mehr zum Wolf:

Wolf soll im Raum Uitikon ZH gesichtet worden sein
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