freundlich17°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Zürich: Ehemaliges Swissotel in Oerlikon steht seit Monaten fast leer

Luxuswohnungen im ehemaligen Swissôtel in Zürich Oerlikon stehen seit Monaten leer

26.02.2026, 15:1626.02.2026, 15:16

Neben dem Bahnhof Oerlikon in Zürich Nord steht das Hochhaus «OerlikonOne». In diesem war einst das Swissôtel.

Das Swissotel in Zuerich Oerlikon, aufgenommen am Montag, 23. April 2001. Die Raffels-Holding mit Sitz in Singapur uebernimmt fuer 410 Mio. Franken die Hotelkette Swissotel von der SAirGroup, wie am M ...
Ein Blick auf Oerlikon, wo das ehemalige Swissôtel (r.) steht.Bild: KEYSTONE

Heute werden die ehemaligen Hotelzimmer des Swissôtel als Wohnungen und einzelne Zimmer vermietet. Doch meist scheint es dunkel zu sein im 25-stöckigen Hochhaus. Dies berichtet der «Tages Anzeiger».

Wer zuoberst im «OerlikonOne» wohnen will, bezahlt für eine 3½-Zimmer-Wohnung bis zu 7200 Franken im Monat. Auch für 2½-Zimmer-Wohnungen einige Stöcke tiefer bezahlt man 3400 Franken monatlich. Insgesamt stehen 20 der 124 Wohnungen leer. Gleich viel wie vor einem halben Jahr.

Auch die gegenüberliegende Seite des Bahnhofs Oerlikon hat ein ähnliches Problem. Im Wohnhaus «Living Eleven», das im November 2025 fertiggestellt wurde, sind 40 der 61 Wohnungen frei. Für eine 1½-Zimmer-Wohnung bezahlt man dort rund 2200 Franken.

Dies in einer Zeit, in der im Kanton und vor allem in der Stadt Zürich eine Wohnungsnot herrscht. Anfang Juni 2025 standen lediglich 0,48 Prozent aller Wohnungen leer. Das sind etwa 235 Wohnungen im ganzen Kanton.

Gibt es einen Turnaround bei den Mieten?

Schweizweit sind die Mieten in den letzten zwei Quartalen weniger gestiegen als zuvor, wie der «Tages Anzeiger» schreibt. Im Kanton Zürich sind sie vereinzelt sogar eher zurückgegangen. Dies weise darauf hin, dass die Nachfrage nicht mehr so stark mit dem Angebot Schritt halte wie auch schon. Insbesondere, wenn es um teure Wohnungen gehe. Unter anderem, da die Abnehmer der teuren Wohnungen wählerischer geworden seien.

Ob dies der Grund ist, wieso die Wohnungen im ehemaligen Swissôtel nicht vermietet sind, ist nicht klar. Ebenfalls ungewiss ist, ob die Vermieter des «OerlikonOne»-Hochhauses den Mietenden mit den Preisen entgegenkommen werden, um die Wohnungen vermieten zu können. (nib)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Dieses Apartment kommt mit nur 30qm Fläche aus!
1 / 7
Dieses Apartment kommt mit nur 30qm Fläche aus!
Dieses Apartment in Hong Kong … bilder: LAAB Architects via designboom
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wohnungsmangel: Studierende in den Niederlanden campen mitten in Bahnhof
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Beschwerde eingereicht: Crans-Montana will sich als Partei im Verfahren beteiligen
Die Gemeinde Crans-Montana VS beharrt darauf, im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe als «Partei des Verfahrens» aufzutreten. Sie hat Beschwerde gegen den Entscheid der Walliser Staatsanwaltschaft eingereicht, ihr diesen Status zu verweigern. Das Kantonsgericht muss nun darüber entscheiden.
Zur Story