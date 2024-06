Datenpanne: ZKB-Kunden sehen plötzlich Kontostände fremder Personen

Als die Panne festgestellt wurde, habe man die Banking-App in den Wartungsmodus zurückgesetzt, sodass sie für Kundinnen und Kunden nicht mehr zugänglich gewesen sei.

Die ZKB bestätigte die Datenpanne gegenüber dem Newsportal. Das Problem sei nach einer Wartung der App aufgetreten: «Anlässlich eines geplanten und im Vorfeld angekündigten Systemunterbruchs aufgrund eines Releases im ZKB-Mobile-Banking hat die Bank am Samstagabend eine technische Störung festgestellt», so die ZKB. Die Störung habe rund zwei Stunden gedauert.

Am Samstag kam es bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) zu einer Datenpanne im E-Banking: Kundinnen und Kunden konnten auf einmal fremde Bankkonten einsehen, wie « 20 Minuten » berichtet.

