Wahlen in Zürich: So sieht der Stadtrat neu aus

Am Sonntag haben die Stadtzürcherinnen und -zürcher die Mitglieder ihres Stadtrats gewählt. Diese Personen bilden nun die Stadtregierung Zürichs:

Neu

Céline Widmer, SP

Bild: keystone

Tobias Langenegger, SP

Bild: keystone

Balthasar Glättli, Grüne

Bild: keystone

Bisher

Raphael Golta, SP

Bild: keystone

Daniel Leupi, Grüne

Bild: keystone

Simone Brander, SP

Bild: keystone

Karin Rykart, Grüne

Bild: keystone

Michael Baumer, FDP

Bild: keystone

Andreas Hauri, GLP

Bild: keystone

Nicht gewählt wurde der zweite FDP-Kandidat Prëparim Avdili. Er scheiterte mit rund 4000 Stimmen am bisherigen Stadtrat Andreas Hauri. (cpf)