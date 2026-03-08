Wahlen in Zürich: So sieht der Stadtrat neu aus
Am Sonntag haben die Stadtzürcherinnen und -zürcher die Mitglieder ihres Stadtrats gewählt. Diese Personen bilden nun die Stadtregierung Zürichs:
Neu
Céline Widmer, SP
Tobias Langenegger, SP
Balthasar Glättli, Grüne
Bisher
Raphael Golta, SP
Daniel Leupi, Grüne
Simone Brander, SP
Karin Rykart, Grüne
Michael Baumer, FDP
Andreas Hauri, GLP
Nicht gewählt wurde der zweite FDP-Kandidat Prëparim Avdili. Er scheiterte mit rund 4000 Stimmen am bisherigen Stadtrat Andreas Hauri. (cpf)