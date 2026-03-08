klar
Zürich

Wahlen Zürich: Diese Personen sind in den Stadtrat gewählt worden

Wahlen in Zürich: So sieht der Stadtrat neu aus

08.03.2026, 20:5208.03.2026, 20:52

Am Sonntag haben die Stadtzürcherinnen und -zürcher die Mitglieder ihres Stadtrats gewählt. Diese Personen bilden nun die Stadtregierung Zürichs:

Neu

Céline Widmer, SP

Celine Widmer (SP) reagiert anlaesslich der Stadtratswahlen im Stadthaus in Zuerich am Sonntag, 8. Maerz 2026. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Bild: keystone

Tobias Langenegger, SP

Tobi Langenegger fotografiert anlaesslich eines oeffentlichen Hearings der Kandidaten der Sozialdemokratischen Partei fuer den Stadtrat und Stadtpraesidium Zuerich, am Samstag, den 7. Juni 2025, in de ...
Bild: keystone

Balthasar Glättli, Grüne

Balthasar Glaettli (Gruene) beantwortet Fragen von Journalisten anlaesslich der Stadtratswahlen im Stadthaus in Zuerich am Sonntag, 8. Maerz 2026. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Bild: keystone

Bisher

Raphael Golta, SP

Raphael Golta (SP) reagiert anlaesslich der Stadtratswahlen im Stadthaus in Zuerich am Sonntag, 8. Maerz 2026. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Bild: keystone

Daniel Leupi, Grüne

Daniel Leupi, Finanzdirektor der Stadt Zuerich, Vizepraesident der Konferenz der staedtischen Finanzdirektorinnen und -direktoren (KSFD), spricht an einer Medienkonferenz ueber das Thema &quot;Botscha ...
Bild: keystone

Simone Brander, SP

KEYPIX - Simone Brander (SP) wartet auf die Wahlergebnisse anlaesslich der Stadtratswahlen im Stadthaus in Zuerich am Sonntag, 8. Maerz 2026. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Bild: keystone

Karin Rykart, Grüne

Karin Rykart (Gruene) beantwortet Fragen von Journalisten anlaesslich der Stadtratswahlen im Stadthaus in Zuerich am Sonntag, 8. Maerz 2026. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Bild: keystone

Michael Baumer, FDP

Michael Baumer (FDP) reagiert anlaesslich der Stadtratswahlen im Stadthaus in Zuerich am Sonntag, 8. Maerz 2026. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Bild: keystone

Andreas Hauri, GLP

From left, Andreas Hauri, Head of the Health and Environment Department, and Karin Rykart, Head of the Security Department, paticipate during the commemorative ceremony and the national day of mournin ...
Bild: keystone

Nicht gewählt wurde der zweite FDP-Kandidat Prëparim Avdili. Er scheiterte mit rund 4000 Stimmen am bisherigen Stadtrat Andreas Hauri. (cpf)

