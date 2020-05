Dieser schwedische «Schmutzli» trägt den schönsten Bart der Olympischen Spiele

Ski

Bild: EPA/EPA

FREESTYLE-SKIFAHRER PER SPETT

Per Spett ist kein Top-Athlet auf der Buckelpiste. Mit der Nummer 32 konnte sich der Schwede zwar für den zweiten Finallauf qualifizieren, dort war jedoch Endstation. Trotzdem weiss er mit einer wilden Gesichts-Frisur auf sich aufmerksam zu machen.

Unglaublich, was die Athleten im Final auf der Buckelpiste zeigten. Allein vom Zuschauen schmerzten mir die Knie. Ich will gar nicht wissen, was in den Athleten vorging, als sie im hohen Tempo die Piste runterschlängelten. Vielleicht das:

Doch während dem Final stach mir nebst der unglaublichen Intensität noch etwas anderes ins Auge. Der Schwede Per Spett besitzt den wahrscheinlich schönsten Gesichtsschmuck der Olympischen Spiele. Mit Helm und Brille kann man knapp noch die Nase erkennen, der Rest verschwindet unter dem auffälligen Bart.

Dass Spett auch neben seinem Bart was zu bieten hat, zeigte er unter anderem in seinem zweiten Lauf. Nachdem der Schwede eigentlich schon ausgeschieden ist, setzt er zu einem «Superman-Sprung» an.

GIF: SRF

