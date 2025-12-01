bild: freepik

Smart Gespart

Mach dein Auto winterfit und hol dir die E-Vignette 2026 gratis!

Dein Auto verdient einen stressfreien Start ins neue Jahr – und du auch. Check jetzt Versicherung, Winterausrüstung und Service und sichere dir die E-Vignette 2026 gratis . So bist du bereit für stressfreie Roadtrips und ein bisschen extra Geld in der Tasche.

Dezember ist diese merkwürdige Mischung aus Glühwein, Weihnachtsstress und Jahresbilanz. Während alle darüber nachdenken, ob sie im neuen Jahr endlich gesünder essen oder weniger toxische Menschen um sich haben sollten, lohnt es sich, jetzt auch dein Auto auf den Prüfstand zu stellen.

Der perfekte Zeitpunkt also, um kurz durchzuatmen und zu checken, wo du 2026 wirklich Kosten vermeiden kannst – ganz ohne Lebenskrise und spirituelle Selbstfindung.

Versicherungs-Check

Ordentliche Kündigungen enden meist am 30. September – Ja, der ist vorbei. Sorry. Aber wenn deine Versicherung für 2026 die Prämie erhöht hat, hast du ein 30-tägiges Sonderkündigungsrecht ab dem Tag, an dem du die Mitteilung erhältst. Heisst: Anfang Dezember könnte dein Zeitfenster noch ein paar Tage laufen, um zu handeln (und zukünftig ein paar Hundert Franken zu sparen).

E-Vignette 2026 – so bekommst du sie gratis

Ab dem 1. Dezember kann die Vignette 2026 gekauft werden, während die Vignette 2025 noch bis zum 31. Januar gültig ist. Preis wie immer: 40 Franken. Aber hier kommt der Trick: Mit den gratis poinz Cashback Kreditkarten bekommst du jetzt die digitale Vignette (E-Vignette) 2026 geschenkt!

So einfach geht es: Beantrage bis Ende Dezember die gratis poinz Cashback Kreditkarten, nutze sie mindestens einmal bis Ende Januar zum Bezahlen – und wir schenken dir die E-Vignette 2026. Damit bist du ready für jede Autobahnfahrt im neuen Jahr.

Aber das ist nur der Anfang: Mit den gratis poinz Kreditkarten fliesst für jeden Einkauf Cashback in Schweizer Franken zurück zu dir. Egal, ob du Weihnachtsgeschenke kaufst, Ferien für nächstes Jahr buchst oder dein Auto tankst – du bekommst immer einen Teil des ausgegebenen Geldes zurück – ganz automatisch.

bild: EyeEm via freepik / BAZG / poinz.ch

Service: Winter-Pannen vorbeugen

Die nächsten Monate werden kalt, und kalte Autos sind eine potenzielle Gefahr – Batterien sterben, Bremsen quietschen, Öl wird träger. Früh planen lohnt sich, denn Garagen sind im Januar überfüllt. Alle wollen nach den Feiertagen ihr Auto für den Schnee fit machen, vor allem diejenigen, die einen Ski- oder Winterurlaub planen.

Ein rechtzeitiger Check von Öl, Bremsen, Licht und Batterie spart nicht nur Geld. Gleichzeitig schützt er dich davor, bei frostigen Temperaturen auf dem Pannenstreifen auf den TCS warten zu müssen, weil die Batterie schlappmacht.



Ausrüstung: Sicherheit spart Geld

Offiziell gibt es in der Schweiz keine Winterreifenpflicht, aber wer im Schnee mit Sommerreifen einen Unfall baut, trägt Mitschuld. Zusätzlich gehört auch die richtige Ausrüstung ins Auto: Pflicht sind Warnweste, Pannendreieck und ein (gut ausgestattetes) Erste-Hilfe-Set – alles, was dir und anderen bei einer Panne oder einem Unfall sofort hilft. Zusätzlich lohnen sich Schneeketten, ein Eiskratzer, Scheibenenteiser, eine Taschenlampe und im Winter sogar Decke und Handschuhe. Klingt banal, spart aber Ärger, Bussgelder und im schlimmsten Fall richtig Geld.

Tanken

In der Schweiz kostet Benzin derzeit rund CHF 1.70 bis 1.80 pro Liter – das ist gut für deine Finanzen, doch Spritpreise schwanken seit Jahren stark. Wer smart tankt – etwa bei günstigen Preisspitzen, mit Preis-Apps oder im Grenzgebiet – kann ordentlich sparen. Dazu kommt: Mit den gratis poinz Cashback Kreditkarten holst du dir bei jeder Tankfüllung etwas Geld zurück. Am Jahresende kann sich daraus ein schöner Bonus rechnen, den du direkt für den nächsten Roadtrip einsetzen kannst.

Roadtrips früh planen

Dezember ist nicht nur die Zeit der Guetzli, sondern auch der Jahresplanung. Wer jetzt schon seine Roadtrips plant, profitiert: Frühbucherpreise für Unterkünfte, Campingplätze und Aktivitäten, bessere Chancen auf freie Plätze – und dank der Gratis-E-Vignette startest du direkt stressfrei im Jahr 2026.

Fazit: Ein paar Stunden Arbeit, ein ganzes Jahr Entspannung

Du musst nicht dein ganzes Leben umkrempeln, um 2026 günstiger zu fahren. Ein bisschen Aufmerksamkeit, ein paar Checks und die richtige Planung – schon bist du bereit für ein Jahr mit weniger Pannen und weniger unnötigen Kosten. Und die geschenkte E-Vignette? Die ist nur das Zückerli auf deinem smarten Jahreswechsel-Plan.