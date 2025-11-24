bild: freestocks via unsplash

Smart Gespart

Hol dir 1 Jahr gratis Netflix!

Netflix wird teurer – doch das bedeutet nicht, dass du auf gemütliche Weihnachtsfilme verzichten musst! Sichere dir jetzt gratis einen 179.– Netflix-Gutschein und tauche ein in festliche Rom-Coms und Kultklassiker.

Gerade jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht und dein Konto sowieso schon unter Geschenken, Glühwein und Weihnachtsmärkten ächzt, erhöht Netflix in der Schweiz die Preise. Dabei ist doch genau jetzt die perfekte Zeit für kuschlige Filmabende, heisse Schokolade und Weihnachtsfilme auf dem Sofa.

Aber keine Panik – du musst nicht auf kitschige Liebesfilme verzichten! Denn wir schenken dir einen Netflix-Gutschein im Wert von 179 Franken, wenn du dir bis zum 30. November die gratis poinz Cashback Kreditkarten holst. Damit kannst du bis zu 1 Jahr entspannt weiterstreamen, ohne etwas zu bezahlen.

Netflix in der Schweiz: Was sich ändert

Neukund*innen zahlen die neuen Preise sofort, bestehende Abos werden gestaffelt angepasst. Netflix sagt, die Erhöhung sei nötig, um den Mitgliedern zusätzlichen Mehrwert zu bieten – übersetzt: Serien werden teurer, dein Konto leichter.

Das Basis-Abo mit Werbung kostet jetzt 14.90 statt 12.90 pro Monat, das Standard-Abo liegt bei 22.90 und das Premium-Abo bei 29.90 pro Monat – also jeweils 2 Franken mehr als zuvor.

Hinter Netflix steckt längst mehr als nur Serien-Marathons und Romcom-Binge: Seit 2024 müssen Streamingdienste in der Schweiz einen Teil ihrer Einnahmen in lokale Produktionen investieren. 2024 waren das rund 30 Millionen Franken, die unter anderem in Serien wie «Tschugger» geflossen sind. Dazu kommen neue Formate, zusätzliche Inhalte und Werbeoptionen.

Netflix ist damit nicht allein: Auch andere Anbieter wie Disney+ haben zuletzt ihre Preise angepasst – die Kosten für Schweizer Inhalte landen dabei direkt bei den Kund*innen.

Darum: Hol dir gratis deinen 179.– Netflix-Gutschein

Was du dafür machen musst? Beantrage bis Ende November die gratis poinz Cashback Kreditkarten, nutze sie mindestens einmal bis Ende Januar zum Bezahlen – und schon gehört der Netflix-Gutschein im Wert von 179 Franken dir.

Doch das ist noch lange nicht alles: Mit den poinz Kreditkarten landet bei jedem Tap, Swipe oder Checkout echtes Cashback in Schweizer Franken direkt in deiner Tasche. Ob für Online-Shopping, Kaffee, Flüge oder deine Weihnachtsgeschenke – du gibst nicht nur Geld aus, du verdienst dabei. Und das weltweit und automatisch.

Gratis, smart und mehrfach ausgezeichnet: Die poinz Cashback Kreditkarten wurden nicht nur vom unabhängigen Vergleichsdienst moneyland.ch zum Testsieger gewählt, sondern auch von Statista in Zusammenarbeit mit Handelszeitung und PME zu den beliebtesten Kreditkarten der Schweiz gekürt. Und das Beste: Keine Jahresgebühren, wirklich gratis – für immer.

Deine Netflix-Weihnachts-Watchlist

Dank deinem Netflix-Gutschein kann dein Festtags-Binge-Marathon starten – und damit du perfekt ausgestattet bist, haben wir eine kleine Watchlist für dich zusammengestellt:

Weihnachtliche Rom-Coms:

A Merry Little Ex-Mas (2025)

Die Kinder sind gross, die Eltern getrennt und beim Weihnachtsfest trifft die Familie auf neue Partner*innen und alte Dynamiken.

Die Kinder sind gross, die Eltern getrennt und beim Weihnachtsfest trifft die Familie auf neue Partner*innen und alte Dynamiken. A Cinderella Christmas Ball (2024)

Eine Tanzlehrerin und ein sturer Prinz sorgen für jede Menge Weihnachtsmagie.

Eine Tanzlehrerin und ein sturer Prinz sorgen für jede Menge Weihnachtsmagie. Weihnachten mal anders (2023)

Zwei Kulturen prallen aufeinander: Norwegen trifft auf Indien – eine wahre Weihnachtsgeschichte.

Zwei Kulturen prallen aufeinander: Norwegen trifft auf Indien – eine wahre Weihnachtsgeschichte. Falling for Christmas (2022)

Eine verwöhnte Hotel-Erbin verliert ihr Gedächtnis bei einem Ski-Unfall.

Eine verwöhnte Hotel-Erbin verliert ihr Gedächtnis bei einem Ski-Unfall. Love Hard (2021)

Online-Dating geht schief, als sie ihn endlich persönlich trifft.

Online-Dating geht schief, als sie ihn endlich persönlich trifft. Happiest Season (2020)

Eine junge Frau will ihre Freundin der Familie vorstellen – und alles läuft völlig aus dem Ruder.

Kult und Klassiker:

Shrek – Der tollkühne Held (2001)

Ein mürrischer Oger und ein quirliger Esel übernehmen eine waghalsige Mission, um eine Prinzessin zu retten.

Ein mürrischer Oger und ein quirliger Esel übernehmen eine waghalsige Mission, um eine Prinzessin zu retten. Lola rennt (1998)

20 Minuten, 3 Versuche, eine Katastrophe zu verhindern – Adrenalin pur durch Berlin.

20 Minuten, 3 Versuche, eine Katastrophe zu verhindern – Adrenalin pur durch Berlin. Batmans Rückkehr (1992)

Gotham City im Ausnahmezustand: Batman gegen Catwoman und den Pinguin.

Gotham City im Ausnahmezustand: Batman gegen Catwoman und den Pinguin. Hook (1991)

Peter Pan ist erwachsen geworden und muss zurück nach Nimmerland, um seine Kinder vor Captain Hook zu retten.

Peter Pan ist erwachsen geworden und muss zurück nach Nimmerland, um seine Kinder vor Captain Hook zu retten. Die Addams Family (1991)

Wer schon Wednesday auf Netflix gefeiert hat, kann hier die Original-Familie erleben.

Wer schon Wednesday auf Netflix gefeiert hat, kann hier die Original-Familie erleben. Der Club der toten Dichter (1989)

Ein unkonventioneller Lehrer bringt seine Schüler dazu, das Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Also: Film ab, Popcorn ready! Mit dem 179.– Netflix-Gutschein wird die Couch zu deinem Lieblingsplatz in der dunklen Weihnachtszeit. Hol dir jetzt die gratis poinz Cashback Kreditkarten und stream deine Festtags-Favorites.