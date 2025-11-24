Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser beziehen in der NBA eine weitere Niederlage. Das Team aus Kalifornien verliert bei den Cleveland Cavaliers 105:120. Niederhäuser kam im sechsten Auswärtsspiel der Clippers hintereinander zu einem weiteren Kurzeinsatz. Der Freiburger stand gut dreieinhalb Minuten auf dem Parkett und schaffte drei Rebounds.
Die Clippers machen derzeit eine Baisse durch. Von den letzten zwölf Spielen vermochten sie lediglich zwei zu gewinnen. (nih/sda)
