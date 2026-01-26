Die 4 grössten Kostenfallen im Skiurlaub
Wir zeigen dir, wo dein Geld im Skiurlaub am häufigsten spurlos verschwindet – und wie du ganz einfach smart sparst, ohne auf die Traumpiste zu verzichten.
Und wenn du sowieso auf der Suche nach eiskalten Spartipps bist, führt dein Weg nicht an den gratis poinz Cashback Kreditkarten vorbei. Mit ihnen bekommst du bei jedem Einkauf echtes Geld in Schweizer Franken zurück – und zusätzlich als Willkommensgeschenk einen gratis CHF 100.– Migros-Gutschein.
Skipässe und Skigebiet
Skipässe gehören zu den teuersten Ausgaben im Skiurlaub – oft sogar noch vor Unterkunft und Verpflegung. Wer spontan oder in der Hochsaison kauft, zahlt schnell ein Vielfaches. Zusätzlich kann die Wahl des Skigebiets selbst die Kosten stark beeinflussen – bekannte Orte sind meist teurer als kleinere, weniger frequentierte Regionen.
So sparst du konkret:
- Mehrtagespässe statt Tageskarten kaufen
- Frühbucher-Angebote online nutzen
- Kleinere oder regionale Skigebiete ausprobieren
- Unter der Woche fahren statt am Wochenende
Unterkunft und Reisezeit
Unterkünfte direkt an der Piste oder im bekannten Ferienort sind praktisch, aber kosten ein kleines Vermögen, vor allem in der Hochsaison. Auch die Anreisezeit kann den Preis beeinflussen: Wochenenden und Schulferien treiben die Kosten zusätzlich in die Höhe.
So sparst du konkret:
- Randorte mit Skibus-Anbindung wählen
- Mehrtal-Skigebiete nutzen, im günstigsten Tal schlafen
- Ferienwohnungen oder Pensionen statt Hotels buchen
- Vor- oder Nachsaison nutzen
Ausrüstung und Kleidung
Skier, Snowboards, Schuhe und Winterkleidung werden oft spontan kurz vor dem Urlaub neu gekauft – mitten in der Hochsaison und meistens zum höchsten Preis. Viele unterschätzen die Summe, die sich daraus zusammensetzt, besonders bei Familien oder wenn Kinder schnell aus ihren Sachen herauswachsen.
So sparst du konkret:
- Secondhand-Optionen (Plattformen/Börsen) prüfen
- Kleidung schichten/kombinieren statt teure Komplettsets
- Mieten/bei Freunden ausleihen statt kaufen, besonders bei Kindern
- Ausrüstung vorab online reservieren (oft günstiger als vor Ort)
Essen und Après-Ski
Ein Kaffee hier, ein Snack dort – im Skigebiet summieren sich kleine Beträge schnell zu einem echten Posten. Mittagessen auf der Piste, Getränke oder Snacks, spontan gekauft, treiben die Kosten in die Höhe.
- Kleine Snacks und Getränke mitnehmen (checke dazu auch den Beitrag zum Thema Meal Prep aus)
- Wasserflasche auffüllen statt teure Softdrinks
- Picknick auf der Piste statt teure Pommes im überfüllten Resti
- Tagesbudget setzen (vor allem fürs Après-Ski)
Über poinz
Seit 2013 verbinden wir Unternehmen mit Kund*innen und machen Einkaufen lohnender – online, im Laden und überall dazwischen. Unsere digitalen Lösungen sorgen dafür, dass niemand eine Chance verpasst, echte Schweizer Franken zu sparen. Über 200’000 aktive Nutzer*innen, mehr als CHF 1.5 Mio. gesammelter Cashback, 1’500 Brands in der Schweiz – und unsere eigenen Cashback-Kreditkarten – beweisen: Sparen steht bei uns im Fokus. Unsere Vision, das innovativste Cashback-Ökosystem der Welt zu sein, ist längst Realität und wir arbeiten jeden Tag daran, es noch besser zu machen.