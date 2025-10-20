bild: Freepik

Smart Gespart

Frugalismus: Trend oder echter Lifehack?

Mehr auf dem Konto, mehr Freiheit – Frugalismus zeigt, wie bewusstes Leben und smartes Sparen zusammenpassen. Für alle, die ihr Geld, ihre Zeit und ihr Leben selbst in die Hand nehmen – und trotzdem nicht auf die schönen Dinge verzichten müssen.

Frugalismus – klingt irgendwie nach «Öko, kein Spass und Bohnen aus der Dose», oder? Dabei ist das Gegenteil der Fall: Frugalismus ist schon länger ein Thema auf Social Media – und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ob das dein Lifestyle sein könnte.

Was steckt hinter Frugalismus?

Kurz erklärt: Der Begriff kommt vom lateinischen frugalis und bedeutet so viel wie «einfach» oder «sparsam». Frugalist*innen wollen nicht jeden Rappen zweimal umdrehen, sondern bewusst leben: sparsamer Einkaufen, mehr Freiheit. Klingt erwachsen – ist aber im Kern ziemlich simpel: Wer weniger braucht, kann schneller sparen.

Das bedeutet Frugalismus im Alltag:

Ein fixes Sparziel setzen: Regelmässig etwas auf die Seite legen, egal ob klein oder gross, und ein konkretes finanzielles Ziel im Blick behalten – für Ferien, die neue Wohnung oder langfristige Freiheit.

Regelmässig etwas auf die Seite legen, egal ob klein oder gross, und ein konkretes finanzielles Ziel im Blick behalten – für Ferien, die neue Wohnung oder langfristige Freiheit. Früh anfangen & investieren: Je früher du sparst, desto stärker wirkt der Zinseszins. Geld nicht nur sparen, sondern auch smart anlegen – so wächst dein Vermögen langfristig und du kannst dir trotzdem Wünsche erfüllen.

Je früher du sparst, desto stärker wirkt der Zinseszins. Geld nicht nur sparen, sondern auch smart anlegen – so wächst dein Vermögen langfristig und du kannst dir trotzdem Wünsche erfüllen. Bewusst konsumieren: Jede Ausgabe kritisch hinterfragen. Bei Grossanschaffungen erst ein paar Tage oder Wochen überlegen, kleine alltägliche Ausgaben smart gestalten.

Jede Ausgabe kritisch hinterfragen. Bei Grossanschaffungen erst ein paar Tage oder Wochen überlegen, kleine alltägliche Ausgaben smart gestalten. Realistisch bleiben & Routine etablieren: Kleine Beträge summieren sich über die Zeit – Kontinuität ist entscheidend.

Kleine Beträge summieren sich über die Zeit – Kontinuität ist entscheidend. Smart sparen beim Einkaufen: Tools wie Cashback, Gutscheine oder Cashback-Kreditkarten helfen, alltägliche Käufe zu optimieren und zusätzlich zu profitieren.

Woher kommt der Hype?

Richtig gross wurde Frugalismus in den USA. Dort entstand auch die FIRE-Bewegung (Financial Independence, Retire Early) – Menschen, die möglichst jung in Rente gehen wollen. Über Blogs und YouTube schwappte die Idee nach Europa, wo sie jetzt vor allem in Zeiten von steigenden Preisen und Nachhaltigkeits-Debatten so richtig zündet.

Frugalismus in den sozialen Medien

Wenn du auf TikTok oder Insta unterwegs bist, hast du bestimmt schon mal #FrugalLiving, #NoSpend oder #FIREMovement gesehen. Da zeigen Creator*innen, wie sie mit Meal-Prep, Secondhand-Outfits oder DIY-Hacks richtig viel Geld sparen – und trotzdem nicht verzichten müssen. Für manche ist Sparen ein Lifestyle, für andere fast schon ein Wettkampf: «Wie viel lege ich diesen Monat auf die Seite?»

Wenn Sparen plötzlich sexy wird

Klingt trocken, wird aber echt unterhaltsam, wenn Influencer*innen ihre Challenges posten: «30 Tage lang jede Möglichkeit zum Sparen ausschöpfen» oder «Eine Woche lang jeden Tag nur 10 Franken ausgeben». Das hat nicht nur was von Entertainment, sondern inspiriert auch – plötzlich wirkt Sparen nicht mehr nach Langeweile, sondern nach Community und Selbstbestimmung.

Geht Frugalismus auch in der Schweiz?

Definitiv! Klar, unsere Lebenshaltungskosten sind hoch – aber genau deshalb lohnt es sich hier doppelt, smart zu sparen. Ob günstiger ÖV statt Auto, Krankenkassen vergleichen oder Food Waste vermeiden: Schweizer Frugalist*innen haben jede Menge Spielraum.

bild: Freepik

Sparen ohne Verzicht – so funktioniert’s

Und hier kommt der springende Punkt: Frugalismus heisst nicht «nichts gönnen». Es geht darum, bewusst auszugeben. Shopping bleibt erlaubt, Reisen auch – nur eben smarter. Und das funktioniert zum Beispiel mit Tools, die es dir leicht machen, wie Cashback, Gutscheinen oder Apps, die deine Ausgaben optimieren.

Probier doch mal kleine Spar-Challenges für dich selbst, z. B. diese Woche 20 % bei Lebensmitteln sparen: Leg dir ein Wochenbudget fest, plane deine Einkäufe und bereite deine Mahlzeiten vor (Meal Prep). Oder fülle deinen Kaffee-to-go selbst ab, statt ihn unterwegs zu kaufen. Zeig Durchhaltevermögen und bleib stark!

Und nächste Woche: Hol dir Cashback auf alles, was du sowieso kaufst – ganz ohne deine Einkaufsgewohnheiten zu ändern. Diese Challenge wird zum Kinderspiel!

Frugal und digital mit poinz

Mit poinz wird bewusstes Konsumieren einfach: Du sammelst Cashback bei jedem Einkauf, holst dir über poinz.ch digitale Gutscheine und Deals – und setzt zusätzlich die gratis poinz Cashback Kreditkarten im Alltag ein. So zahlst du weniger, ohne auf deine Lieblingsdinge zu verzichten. Kurz gesagt: Du geniesst, was du magst – und sparst dabei smart. Genau das ist moderner Frugalismus.

Am Ende zählt die Freiheit

Es geht beim Frugalismus nicht um Trends, sondern um Haltung: bewusster leben, sparen ohne Stress – und sich so mehr Freiraum im Alltag schaffen. Weniger Ballast, mehr Spielraum für die Dinge, die wirklich zählen. Frugalismus ist kein Dogma, sondern eine Toolbox – jede*r nimmt sich das raus, was passt.

Also: Fang heute an, dein Leben frugal, frei und smart zu gestalten – und mit poinz macht Sparen sogar Spass.