bild: baranq via Adobe Stock

Smart Gespart

So sparst du beim Schenken

Weihnachten naht, die Wunschliste wächst und dein Konto flüstert «bitte nicht …». Aber hey: Wer smart unterwegs ist, kann Geschenke shoppen, kreative DIY-Ideen umsetzen und dabei sogar Extras abstauben – zum Beispiel die E-Vignette 2026 gratis.

In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du die Festtage mit einfachen Tricks, kreativen Geschenkideen und Cashback zu deiner persönlichen Spar-Challenge machst. Spoiler: Dein Portemonnaie wird dich lieben.

Spare bei jedem Geschenk, das du kaufst

Weihnachtsgeschenke shoppen kann anstrengend sein – oder super smart, wenn du dabei Cashback sammelst. Während alle anderen nur Geld ausgeben, fliesst ein Teil deiner Ausgaben automatisch zurück zu dir – denn Cashback ist nichts anderes als «Geld zurück». Und wir bei poinz nehmen das wortwörtlich: echtes Geld in Schweizer Franken.

E-Vignette 2026 – so bekommst du sie gratis

Ab dem 1. Dezember kann die Vignette 2026 gekauft werden, während die Vignette 2025 noch bis zum 31. Januar gültig ist. Preis wie immer: 40 Franken. Aber hier kommt der Trick: Mit den gratis poinz Cashback Kreditkarten bekommst du jetzt die digitale Vignette (E-Vignette) 2026 geschenkt!

Mit poinz kannst du immer und überall sparen – egal, ob online oder im Laden, egal wie du bezahlst. Alles, was du brauchst, ist ein gratis poinz Account, und schon kannst du zusehen, wie dein Cashback wächst.

Hol dir den Extra-Booster

Willst du, dass dein Cashback richtig durch die Decke geht? Dann bezahl immer mit einer deiner gratis poinz Cashback Kreditkarten. So sammelst du bei jedem Swipe am Bezahlterminal oder Online-Checkout automatisch mehr. Egal, ob Kaffeemaschine, Sneakers oder ein spontanes Weekend-Getaway – gerade in der Zeit, in der du wahrscheinlich am meisten ausgibst, wirst du quasi selbst mitbeschenkt.

bild: EyeEm via freepik / BAZG / poinz.ch

Hol dir noch bis Ende Dezember die gratis poinz Cashback Kreditkarten, nutze sie mindestens einmal bis Ende Januar zum Bezahlen – und wir schenken dir zusätzlich die E-Vignette 2026.



DIY-Geschenke, die Eindruck machen

Nicht alles muss gekauft werden – manchmal sind selbstgemachte Geschenke die schönste Überraschung. Dein Grosi freut sich wahrscheinlich mehr über etwas Persönliches als über die zehnte Sockenpackung. Hier ein paar kleine Ideen mit grossem Effekt (und wenig Kosten):

Lieblingspasta: Eine kleine Gewürzmischung für Pasta oder ein selbstgemachtes Pesto in ein hübsches Glas füllen und zusammen mit Pasta verschenken. Rezepte dazu findest du online, und schon hast du ein praktisches Geschenk.

Eine kleine Gewürzmischung für Pasta oder ein selbstgemachtes Pesto in ein hübsches Glas füllen und zusammen mit Pasta verschenken. Rezepte dazu findest du online, und schon hast du ein praktisches Geschenk. Glücksmomente: Kleine Zettel mit Komplimenten oder Erinnerungen in eine Box stecken. Wer das Geschenk bekommt, kann jederzeit einen Zettel ziehen, wenn gerade ein kleiner Aufmunterer oder schöner Moment gebraucht wird.

Kleine Zettel mit Komplimenten oder Erinnerungen in eine Box stecken. Wer das Geschenk bekommt, kann jederzeit einen Zettel ziehen, wenn gerade ein kleiner Aufmunterer oder schöner Moment gebraucht wird. Mini-Podcast: Nimm kurze, selbstgesprochene Geschichten, Anekdoten oder Erinnerungen aus eurem Alltag auf und erstelle daraus 3–5 Mini-Episoden. Die Person kann sie jederzeit anhören und sich über kleine Überraschungen, Witze oder gemeinsame Momente freuen.

Nimm kurze, selbstgesprochene Geschichten, Anekdoten oder Erinnerungen aus eurem Alltag auf und erstelle daraus 3–5 Mini-Episoden. Die Person kann sie jederzeit anhören und sich über kleine Überraschungen, Witze oder gemeinsame Momente freuen. Rezeptheft: Sammle deine Lieblingsrezepte oder Familienklassiker, drucke sie auf schöne Karten oder schreibe sie handschriftlich auf. Binde alles zu einem kleinen Heft zusammen – so entsteht ein persönliches kleines Kochbuch.

Der Klassiker: Erlebnisse verschenken

Ein Museumsbesuch für eine spannende Ausstellung, ein Töpferkurs oder ein ausgiebiger Brunch – solche Geschenke bleiben länger in Erinnerung als der x-te Gegenstand im Regal.

Offensichtlich? Ja – wer will nicht gemeinsame Momente und Zeit schenken? Klingt vielleicht ein bisschen kitschig, ist aber genau das Wertvollste, das du verschenken kannst. Damit aber solche Geschenke nicht schon im Januar untergehen oder wie ein Notfallgeschenk wirken, leg am besten gleich ein Datum fest oder setze dir eine Erinnerung, um ein paar Wochen später gemeinsam einen Termin auszumachen.

Und ja, auch bei solchen Geschenken und Abenteuern kannst du smart sparen und Cashback abstauben – zum Beispiel über poinz Partner wie Smartbox, weekend4two oder Swiss Activities.

Köpfchen statt Panikshopping

Egal, was du dieses Jahr verschenkst – bei poinz wirst du automatisch mit Geld zurück belohnt. Ob du über den poinz Shop bei unseren Partnern einkaufst oder mit deinen gratis poinz Cashback Kreditkarten bezahlst: Du sammelst Cashback und dein Konto freut sich.