Die Los Angeles Clippers verloren in der NBA gegen die Los Angeles Lakers 122:125. Der Freiburger Yanic Konan Niederhäuser wurde während 13 Minuten eingesetzt. In dieser Zeit gelangen dem Rookie sechs Punkte und drei Rebounds.
Nicht zum Einsatz kam derweil Kyshawn George für die Washington Wizards. Wie bereits tags zuvor gewannen die Wizards gegen die Indiana Pacers. Beim 131:118-Erfolg musste George jedoch wegen eines verstauchten Zehs pausieren. (ram/sda)
