Video: watson

Wir gönnen uns noch einmal Sommer auf die Ohren (🌧️😞)

Auch wenn uns die Sonnenstrahlen möglicherweise nicht mehr so lange in der Nase kitzeln, darf's nochmals Sonne für den Gehörgang sein. Wir hören zurück in die Sommerhits der letzten Jahrzehnte.

Hanna Dedial Folge mir Team watson Folge mir

Mehr «Spass»

Bevor man sich jetzt wundert, ob das denn wirklich Sommerhits waren, die die Redaktionsmitglieder auf den Airpod gebeamt bekommen haben: Wir wollten uns die Entscheidung nicht anmassen und haben uns bei der Song-Auswahl auf die Musikprofis des Musikmagazins «Rolling Stone» verlassen.

Hits aus den 60ern, 70ern und bis in die Neuzeit riefen bei den Testpersonen verschiedene Reaktionen hervor. Von posttraumatischem Gehörgangbluten bis zu begeisterten Tanzeinlagen war alles dabei.

Da ihnen ja keine Wahl blieb, was sie sich anhören mussten, durften die Bespielten noch ihren eigenen Tipp für ihren Sommerhit schlechthin abgeben:

«Mysterious Girl» von Peter Andre Nadine Sommerhalder

«Crazy Frog» von Axel F Michelle Claus

(Anmerkung von Michelle: «Ohne Kontext aus dem Video und ironischem Unterton ist diese Erwähnung sehr sehr fies! … Aber der Song ist trotzdem ein Gute-Laune-Banger.»)

«Salsa Tequila» von Anders Nilsen Michael Shepherd

«Summer In The City» von Lovin' Spoonful Dani Huber

(Anmerkung von Daniel Huber: Nun ja, ich bin eigentlich kein Freund von diesen "Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen"-Fragen. Aber manchmal muss man sich eben entscheiden. Also:)

Und jetzt du: Was ist dein Sommerhit schlechthin? Welche Tunes bringen Sonne in dein Herz? Ab damit in die Kommentare!

Eeeeeh Macarena …

