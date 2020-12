Spass

Alkohol

23 Fails, wie eine Champagner-Flasche nicht geöffnet werden sollte



Das könnte ins Auge gehen! 23 Leute, die nicht fähig sind, eine Flasche zu öffnen

Natürlich gehört es dazu, an Silvester anzustossen. Ergo muss eine Flasche geöffnet werden. Und weil es ja ein spezieller Anlass (und je nach Budget auch ein spezieller Tropfen) ist, muss diese Tat zelebriert werden. Wir haben nun ein paar Beispiele herausgesucht, die zeigen, was beim simplen Öffnen einer Flasche alles passieren kann. So wie es aussieht, einiges. 😅

Dieses Video muss sie vermutlich nochmals drehen, um es posten zu können.

Tipp 1: Öffne die Flasche nicht auf dem Bett. ❌



Tipp 2: Lass die Flasche nicht fallen. ✅

Der Geiger ganz links war vermutlich auch schon auf der Titanic ... 😅

Also überrascht scheint die Kollegin ja immerhin zu sein.

Abflug in 3 ... 2 ... 1.

Da hilft auch der Körpereinsatz nichts.

Wenn das Öffnen der Flasche kein Problem ist, es aber am Trinken scheitert.

Kennt ihr die Aufschrift: «Bitte nicht schütteln»?

Beweisfoto: Es geht ihm gut.

Wäre sie doch einfach sitzen geblieben.

Ihr Gesicht sagt eigentlich alles.

Gut Ding will Weile haben. Nicht!

Ein miserabler Rettungsversuch. 🙈

Immerhin hat sie keinen abgestochen.

'Merica ...

Auch einer Fachperson passieren Fehler.

Wenn du vor dem erschrickst, was du so geplant hast.

Hat sie sich etwa gerade selber getauft?

Da willst du im Club protzen und dann das ...

Immerhin hat er es geschafft, die Flasche mit dem ersten Versuch zu ‹öffnen›.

Was so alles in 2 Sekunden und 46 Hundertstel passieren kann.

Was schieflaufen konnte, lief schief.

Die wunderbare Welt der Physik.

Beeindruckend: Sie kann mit ihrer Zunge eine Flasche öffnen.

(smi)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Neujahr, Neujahr – rund um den Globus HAPPY NEW YEA... Was? Schon wieder Silvester? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter