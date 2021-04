19 Beweise, dass dein Arbeitgeber nicht der schlimmste ist

Es gehört zum guten Ton, ab und an ein wenig über die Arbeit und die Kolleginnen und Kollegen im Büro zu jammern. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir dies auf hohem Niveau tun. Denn dass es schlimmer geht, zeigen diese 19 Beispiele.

Was wäre ein Feierabend unter Freunden schon ohne die heroischen Geschichten, wie wir es den Idioten im Büro gezeigt haben (natürlich alles schön passiv-aggressiv und indirekt) oder die dramatischen Litaneien über die Unter- und gleichzeitigen Überforderungen des momentanen Jobs. Oder einfach ohne das Geschwätz und Getratsche über die Arbeitswelt im Allgemeinen.

Manchmal ist man gar geneigt, diese Ausführungen zu verinnerlichen und zum unglücklichen Mitarbeiter zu verkommen. Obwohl teils durchaus nachvollziehbar, so gilt es dennoch in Erinnerung zu halten, dass es durchaus auch weit schlimmer sein könnte. Denn es gibt schlechte Arbeitgeber und dann gibt es noch diese 19 Arbeitgeber, die offenbar direkt aus der Hölle kommen.

Wir wissen natürlich nicht, inwiefern die hier aufgeführten Beispiele ernst gemeint sind. Die Tragik liegt vermutlich darin, dass es durchaus vorstellbar ist, dass sie ernst gemeint sind.