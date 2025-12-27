wechselnd bewölkt
Das watson-Korrektorat präsentiert: Die 15 lustigsten Fehler des Jahres

Das watson-Korrektorat packt aus: Die 15 lustigsten Fehler des Jahres

Das ganze Jahr über leiden wir schweigend, aber zum Jahresende hin ist es wieder an der Zeit: Das watson-Korrektorat packt aus und präsentiert euch die 15 lustigsten und kuriosesten Fehler des Jahres.
27.12.2025, 15:2827.12.2025, 15:28
watson-korrektorat

Wir starten gleich mit den guten Neuigkeiten: Huber ist unsere hellste Woche!

Bild
bild: screenshot watson

Huber stieg dieses Jahr in neue geistige Sphären auf und ist nun nicht mehr nur die hellste Kerze der Redaktion, sondern wurde auch zur hellsten Woche gekürt!

Danach kommen aber schon die schlechten Nachrichten …

Bild
bild: screenshot watson

Meist müssen wir die Redaktorinnen und Redaktoren freundlich auf die Verwendung des Genitivs (!) hinweisen. Vermutlich sind sie aber schon so traumatisiert von uns, dass nun alles im Genitiv steht …

Zum Glück gab es aber auch einige tierisch lustige Verschreiber dieses Jahr:

Bild
bild: screenshot watson

Bei manchen Wörtern hat man eben die Qual der Wal. Oder doch die Qual der Wahl? Vielleicht gibt es ja demnächst in den Cute News ein Special zum Stichwal. Uns würde es freuen!

Sogar einigen Schafen sind wir begegnet …

Bild
bild: screenshot watson

Aber ja, wir finden das auch eine Zumutung. Bei der aktuellen politischen Weltlage kann man aber auch verstehen, dass manche Redaktorinnen und Redaktoren vielleicht lieber einmal für die Cute News schreiben würden.

Bei manchen Politikern fällt einem nämlich wirklich jedes Verständnis.

Bild
bild: screenshot watson

Aber mehr Politisches ersparen wir euch, das Jahr war turbulent genug.

Wir müssen da aber auf jeden Fall nochmal genauer nachfroschen …

Bild
bild: screenshot watson

… und halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Und jetzt noch zu wirklich tierischen News … obwohl: Von einem solchen Fisch haben wir aber noch nie gehört.

Bild
bild: screenshot watson

Natürlich hoffen wir trotzdem, dass der Fisch da unten gut sieht …

Aber auch im Sport ging es dramatisch zu und her …

Bild
bild: screenshot watson

Die Hauptakteure der Seifenoper sind natürlich die Seifenopfer. Das ist doch ganz klar, oder?

Unsere Trauer über die Schreibfehler stieg sogar ins Unvermessliche.

Bild
bild: screenshot watson

Aber wirklich jetzt.

Auf Wortgefechte mit den Redaktorinnen und Redaktoren mussten wir uns deshalb trotzdem noch nie einlesen …

Bild
bild: screenshot watson

Vielleicht hätte man doch das Football-Regelbuch nochmal lesen sollen, bevor man sich auf so etwas einlässt.

Und zum Jahreswechsel hin sollten wir natürlich unbedingt noch über die Beleibtheit von Jeans sprechen:

Bild
bild: screenshot watson

Der Baggy-Style ist ja schliesslich wieder voll im Trend.

Aus Protest müssen wir vom Korrektorat da natürlich …

Bild
bild: screenshot watson

… aufstehen! Ganz genau.

Und manchmal kollabieren wir auch fast …

Bild
bild: screenshot watson

Und trotzdem haben wir die watson-Redaktorinnen und -Redaktoren gern! Schliesslich bringen sie uns während der Arbeit immer mal wieder zum Lachen.

Nun haben wir uns aber alle erst einmal einen Ruhepool verdient.

Bild
bild: screenshot watson

Das klingt doch sehr entspannend, oder nicht?

Und denkt im neuen Jahr auch immer schön daran, weiterhin brav euer Gemüse zu verzerren!

Bild
bild: screenshot watson

Wie lecker verzerrtes Gemüse ist, können wir aber leider nicht sagen.

Die lustigsten Fehler der letzten Jahre:
