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Und JETZT: 16 unglaubliche Bilder aus der Musikgeschichte

History Porn

So, jetzt! Hier 16 schlicht grossartige Bilder aus der Musikgeschichte

Aus der Anekdoten-Vorratsdose der Musikgeschichte: eine zufällige Auswahl unglaublicher Bilder. History Porn, Musik-Edition, quasi.
04.05.2026, 05:4304.05.2026, 05:43
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Und zwar ohne grosse Kommentare und so. Wollt ihr etwas detailliertere Hintergrundinformation, dann empfehlen wir euch diese Bildstory hier:

History Porn
14 hammercoole Fotos aus der Musikgeschichte, die du gesehen haben MUSST

Oder diese:

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Und nun einfach mal 14 unglaublich coole Bilder aus der Musikgeschichte

Heute, indes, lassen wir alleine die Bilder sprechen ... oooookay, nicht nur. Ein paar Bonmots und Anekdoten lassen wir uns nicht verkneifen. Bitte sehr:

Inhaltsverzeichnis
90er-FrontfrauenMichi Aoyama, Soul Queen Japans«Einfach so eine Band aus East L.A.»Es ist 1964 und wir gehen am Sunset Strip in den AusgangReggae-Hochzeit im Zürcher Krishna-TempelSo macht man Promo.¡No pasarán!«Gangsters»«Hängt die Hexe!»Drei Jahrhundertstimmen ... und ein Bassist«Bad girls do it well.»Surfin' UK ... oder soDas mit dem «Psycho» war ja genau der Punkt.«She loves you yeah yeah yeah»Du bist vielleicht cool, aber du wirst niemals «krasse-Blueslegenden-posieren-für-ein-Bandfoto»-cool sein.James-Bond-Photobomb

90er-Frontfrauen

Orange County, Kalifornien, 1996

American singer Gwen Stefani, of the American rock band No Doubt, and Scottish musician Shirley Manson, of the American alternative rock band Garbage, pose for a portrait during the 1996 KROQ Weenie R ...
Bild: Archive Photos

Mehr 90er geht kaum! Gwen Stefani von No Doubt und Shirley Manson von Garbage am KROQ Weenie Roast Festival in Irvine, Kalifornien.

Michi Aoyama, Soul Queen Japans

Tokyo, 1966

&quot;Group Sounds&quot; Singer Michi Aoyama of Japan, illegitimate daughter of GI. 1966, Tokyo
Bild: imago

«Enka-Blues»-Sängerin Michi Aoyama war gerade knapp 17 Jahre alt, als dieses Foto aufgenommen wurde – doch sie war bereits eine altgediente Musikerin, die schon seit ihrem 12. Lebensjahr professionell unterwegs war.

«Einfach so eine Band aus East L.A.»

El Sereno, Los Angeles, 2025

In this photo, the legendary Los Lobos are standing in Ascot Hills Park, located in the El Sereno neighborhood of East Los Angeles. This specific viewpoint is one of the most iconic &quot;hidden gems& ...
Bild: loslobos.org

Geht man auf die offizielle Webseite von Los Lobos, heisst es, sie seien «still just another band from East L.A.» – immer noch einfach so 'ne Band aus East L.A. Seit 50 (!) Jahren spielen sie zusammen. Und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie damit aufhören würden.

Es ist 1964 und wir gehen am Sunset Strip in den Ausgang

Hollywood, 1964

Whisky a Go Go, Los Angeles, 1964 Photo by Julian Wasser https://www.instagram.com/morrisonhotelgallery/
Bild: julian wasser, morrison hotel gallery

Wir stehen Schlange fürs Johnny-Rivers-Konzert im Whisky a Go Go am Sunset Blvd. Es fahren ein Chevrolet Corvair und ein Jaguar E-Type vorbei. Es ist 1964. Und VERDAMMT, ES IST ALLES SO WAS VON GROOVY, BABY!

Kommentar
Alltagsmode war mal stylish. Und dann nicht mehr. Ich weiss glaub, weshalb

Reggae-Hochzeit im Zürcher Krishna-Tempel

Zürich, 1991

Lee &quot;Scratch&quot; Perry und Mireille Ruegg, Heirat 1991 (Photo by Philippe Rossier/RDB/ullstein bild via Getty Images)
Bild: ullstein bild

Reggae-Urvater Lee Scratch Perry und seine Managerin Mireille Ruegg während ihrer Trauung im Zürcher Hare-Krishna-Tempel an der Bergstrasse am Zürichberg.

So macht man Promo.

London, 1972

Screamin&#039; Lord Sutch in full promotional mode for the 1972 London Rock and Roll Show at Wembley Stadium. The photo captures him on August 5, 1972, outside the Wembley grounds (or during the lead ...
Bild: getty

Ein begnadeter Sänger war er nicht, der gute Screaming Lord Sutch – doch er war einer der Urväter des Horror-Rock'n'Rolls und als Dauerkandidat der Official Monster Raving Loony Party (ja, die Partei heisst heute noch so) über Jahrzehnte eine feste Grösse der britischen Politik. Und offenbar wusste er, wie man für ein Riesenkonzert im Londoner Wembley Stadium Werbung macht.

Britannien bizarr – wenn Lord Kübelkopf und Graf Eimergesicht kandidieren

¡No pasarán!

Moskau, 2012

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. AUGUST 8, 2012. Nadezhda Tolokonnikova, a member of the punk trio Pussy Riot , arrives with the police at a court hearing in Khamovniki district court (Khamovnichesky court) ...
Bild: imago

Nadja Tolokonikowa vom feministischen Punk-Performance-Kollektiv Pussy Riot während des Gerichtsprozesses aufgrund ihrer «Punk-Gebet»-Performance in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale. Nadja und ihre Mitstreiterinnen Maria Aljochina und Jekaterina Samuzewitsch wurden zu zwei Jahren Haft in sibirischen Strafkolonien verurteilt. Punk's not dead.

«Gangsters»

London, 1980

Neville Staple (left) and Jerry Dammers (right) of The Specials by Chalkie Davies. It was shot in 1980 during the sessions for the band&#039;s second album, More Specials. The distinctive patterned w ...
Bild: Imago

«Gangsters» – so hiess 1979 die erste Single der Skaband The Specials aus Coventry, England. Nein, Neville Staples, der hier zu sehen ist, wie er seinen Bandkollegen Jerry Dammers bedroht, war kein wirklicher Gangster. Aber die Band benutzte jene Pistole (eigentlich war es eine Wettkampf-Startpistole) bei ihren Live-Auftritten, um den Song anzukündigen.

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«Hängt die Hexe!»

Houston, Texas, 1995

9. Oktober 1995 Selena Quintanilla murder. Selena fans congregate outside the courthouse in Houston, Texas where the slain singer&#039;s murder trail is being heard. (Photo by © Greg Smith/CORBIS/Corb ...
Bild: getty

Selena Quintanilla war die unangefochtene Königin des Tejano, jenem Mix aus Tex-Mex-Folk- und Popmusik, der eine gesamte Generation Latinos prägte. Die «mexikanische Madonna», die «texanische Amy Winehouse» … und ein Mordopfer, getötet von der Leiterin ihres eigenen Fanklubs (es ging um Geld und Liebe). Das Foto zeigt Selena-Fans vor dem Gerichtsgebäude, in dem der Mordprozess stattfand. Die Mörderin Yolanda Saldívar wurde schliesslich zu lebenslanger Haft verurteilt.

Drei Jahrhundertstimmen ... und ein Bassist

London, 1962

Jet Harris, Little Richard, Gene Vincent and Sam Cooke, backstage, London 1962. Harry Hammond Collection. https://collections.vam.ac.uk/item/O1152331/photographic-negative-hammond-harry/ This image ...
Bild: V&A Museum

Der ganz links ist Jet Harris, Bassist der Shadows, der wohl erfolgreichsten britischen Rockband der Vor-Beatles-Ära. Die anderen drei Herren sind drei der einzigartigsten Leadsänger der Musikgeschichte: Little Richard, Gene Vincent und Sam Cooke (v. l.). Boah, kein schlechtes Line-up, oder?

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«Bad girls do it well.»

Ouarzazate, Marokko, 2012

M.I.A. &quot;Bad Girls&quot;, Morrocco, Released February 3, 2012. It was shot in Ouarzazate, Morocco—a legendary filming location often called the &quot;Hollywood of the Desert&quot; because of its ...
Bild: youtube

Rapperin M.I.A. in der Wüste Marokkos während der Dreharbeiten zu ihrem legendären Video für «Bad Girls». Zieht euch den Clip wieder mal rein – es ist unglaublich!

Surfin' UK ... oder so

London, 1964

Brian Wilson, Carl Wilson, Mike Love, Al Jardine, Dennis Wilson (peering out at the end) in London, November 1964 by Ken Veeder, Capitol Records
Bild: imago

The Beach Boys auf Pressereise in England: Brian Wilson, Carl Wilson, Mike Love, Al Jardine und Dennis Wilson (v.l.)

History Porn
Surfin' USA – so schön war die kalifornische Surfer-Szene anno dazumal

Das mit dem «Psycho» war ja genau der Punkt.

Nottingham, England, 1981

14th May 1981, psychobilly originators The Meteors backstage at Nottingham Rock City - the first date of the Cramps tour. Photo by the Dave Travis. Mark Robertson, Nigel Lewis, P.Paul Fenech (from k.)
Bild: Mark Robertson/FB

Psychobilly nannten The Meteors (im Bild: Mark Robertson, Nigel Lewis und P. Paul Fenech, v.l.) ihren Musikstil. Psycho- wie bei Hitchcock, -billy wie bei Rockabilly. Und alles schneller und punkiger als jener 50er-Revival-Kram. Und scary. Schau dir Nigel da mal an. Bei ihm ist das echt.

«She loves you yeah yeah yeah»

New York, 1965

UNITED STATES - AUGUST 15: No doubt overcome by the soulful renderings, this teenager is carried off after fainting during the Beatles concert at Shea Stadium. (Photo by Jim Hughes/NY Daily News Archi ...
Bild: New York Daily News

Fans am Beatles-Konzert im Shea Stadium, New York, 15. August 1965.

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Peter Jacksons «The Beatles: Get Back» wirft gängige Meinungen über den Haufen

Du bist vielleicht cool, aber du wirst niemals «krasse-Blueslegenden-posieren-für-ein-Bandfoto»-cool sein.

London, 1965

Photo by Brian Smith in 1965 in London during the American Folk Blues Festival tour in Europe. Big Mama Thornton (Front left) Muddy Waters (Front right) James Cotton (Standing directly behind Muddy) ...
Bild: imago

Im Uhrzeigersinn, angefangen vorne rechts: Muddy Waters, Big Mama Thornton, Otis Spann (an der Wand lehnend), S.P. Leary (hinter Big Mama, mit Hut), Buddy Guy (mit Sonnenbrille), Freddy Below und James Cotton.
F*** yeah.

James-Bond-Photobomb

New York, 2009

James Bond photobomb: Daniel Craig, Taylor Swift, Lily Aldridge backstage at a Kings of Leon concert in New York City September 12, 2009. The Photobomber: That’s Daniel Craig sporting a very distinct ...
Bild: instagram

Taylor Swift und Lily Aldridge backstage bei einem Kings-of-Leon-Gig in New York (die Aldridge war glaub mit dem Leadsänger zusammen). Der Photobomber ist ein gewisser Daniel Craig, ein britischer Schauspieler, der damals zusammen mit Hugh Jackman im Broadway-Stück «A Steady Rain» ein Gastspiel hatte. Ach ja – James Bond spielte er glaub auch mal.

Musik
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