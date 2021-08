Spass

Bilderwelten

21 gruselige Bilder, die dich verstören werden



21 Beweise, dass die Welt manchmal einfach ein verstörender Ort ist

In unserer ach so normalen Welt finden sich immer wieder Dinge, die gemĂ€ss unserer Auffassung eigentlich verstörend wĂ€ren. Zum GlĂŒck ĂŒbersehen wir sie meistens. Aber eben nicht immer.

Viel braucht es nicht, um uns Menschen zu verstören. Denn unser Gehirn neigt dazu, irre schnell Assoziationen zu machen. Im Wesentlichen ist das natĂŒrlich eine tipptoppe Sache, da es uns hilft, uns zurechtzufinden und Dinge schnell einordnen zu können. Doch manchmal wird uns genau dies zum VerhĂ€ngnis.

Zum Beispiel dann, wenn wir etwas in einem «falschen» Moment in einem «falschen» Winkel betrachten. Oder dann, wenn wir das Gesehene mit Negativem oder GefĂ€hrlichem assoziieren. Oder aber einfach dann, wenn das, was wir sehen, schlicht zu abstrakt ist, um es in irgendeinen Kontext setzen zu können. Egal, was es ist – die folgenden 21 Bilder sind schlicht verstörend.

Wenn du die Regenrinne etwas zu zÀrtlich sÀuberst ...

Und da soll noch jemand behaupten, Arielle sei eine erfundene Geschichte!

Dieses Bild, das immer mal wieder im Internet kursiert, zeigt einen Belugawal. Was hier aber an die menschliche Anatomie erinnert, sind keine Beine mit Kniegelenken. Es handelt sich dabei um «Schienen» aus extra fetthaltiger Isolierung.

Auch Nacktkatzen haben BedĂŒrfnisse.

Und Teenies in Filmen so: «Cool, lass uns doch hier essen gehen! Am besten gehen wir einzeln rein.»

Dann doch lieber bei diesem feschen Herrn einkehren 👌

Musst nur lieb fragen.

Bild: reddit

Bei Tag ist er ein ganz normaler Heiliger, aber bei Nacht ...

Wenn meine Zitronen im Garten so aussehen wĂŒrden, wĂŒrde ich mal auf gut GlĂŒck nach Uran graben:

Wahrscheinlich handelt es sich bei dieser Frucht um eine sogenannte Hand Buddhas, die (mehr oder weniger) so aussehen mĂŒssen. Das mit dem Nach-Uran-Graben kannst du dir also sparen.

Der grösste Clou der Kartoffeln war es, uns glauben zu machen, dass sie ganz einfache, anspruchslose Knollen und KEINE invasiven Aliengranaten sind.

Apropos Kartoffeln: Sag mir nochmal, dass sie keine GefĂŒhle haben.

~Erlöse mich von meinem Leid~

Bild: reddit

Einfach, damit du weisst, wie es aussieht, wenn der Lern-Roboter von ZahnĂ€rztinnen und ZahnĂ€rzten spinnt ÂŻ\_(ツ)_/ÂŻ

Und wenn wir schon bei ZĂ€hnen sind: Diese kannst du sogar essen.

Es handelt sich dabei um weisse Peperoni mit Tomaten. Auch wenn ZĂ€hne essen natĂŒrlich auch seinen Reiz hat ... Oder auch nicht.

Kurzes Kopfkino fĂŒr zwischendurch: Siehst du den frechen Riss?

😬

Bild: reddit

Wir prĂ€sentieren: Die Gewinneridee bei einer Werbekampagne fĂŒr eine handliche Spielkonsole. Warum? Keine Ahnung.

Sieht so aus, als wÀre die Albtraum-Lobby wieder mal erfolgreich gewesen!

«Komm, spiel mit uns!»

Bild: reddit

Welches Kind wÀre nach dem Spielen auf diesem Spielplatz schon nicht traumatisiert?

So kriegt der Begriff Fruchtsalat doch gleich eine neue Bedeutung ...

Was wurde eigentlich aus ThaddÀus und SpongeBob?

Tragisch, was der Erfolg aus Menschen macht ...

Bild: reddit

Tomate, alles klar bei dir? Du machst mir Angst, wenn du dich so verhĂ€ltst. 😳

Je lÀnger man sich das Bild anschaut, desto grösser das Ausmass der Verstörung ...

Ah yes, der verbotene Saft:

Auf der Toilette soll man sich schliesslich auch wohl fĂŒhlen, nicht wahr?

Hier noch weiterfĂŒhrende Literatur zu KuriositĂ€ten und SkurrilitĂ€ten aus aller Welt:

(jdk)

