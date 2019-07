Spass

Bilderwelten

23 Menschen, die Anweisungen definitiv zu wörtlich nehmen



23 Menschen, die dir zeigen, was passiert, wenn du Anweisungen zu wörtlich nimmst

Die Welt ist ab und an ja schon etwas verwirrend. Was man darf, soll oder muss, wird darum gerne mal ganz genau kommuniziert. Umso schöner zu sehen, dass es immer noch Menschen gibt, die diese Anweisungen anders als erwartet auslegen.

Es gibt Menschen, die verstehen nicht, was gefordert wird. Und dann gibt es Menschen, die förmlich nicht verstehen wollen, was Sache ist. Der Unterschied ist gering und für die folgenden 23 Bilder (plus Bonus 😏) auch nebensächlich. Erfrischend ist es allemal, zu sehen, dass A nicht automatisch auch A bedeuten muss ...

Diese Bilder lehren uns: Zu wörtlich sollte man das Leben auch nicht nehmen. Auch wenn es unseren Alltag vermutlich um einiges lustiger machen würde. Oder komplizierter. Oder gefährlicher. Entscheidet selbst!

Anweisung: «11 Stück Handseife, bitte.»

Anweisung auf Tür: «Ziehen»

Anweisung: «Geh doch raus spielen, wenn es schon so schönes Wetter ist!»

Anweisung: «Frühstücke ausgewogen.»

Anweisung: «Lasagne bei 120 Grad in den Ofen.»

Werbeslogan: «Wenn es nicht kaputt ist, zerbrich es.»

Ausdruck: «Facepalm ...»

Slogan einer Zeitung: Bild: reddit

Anweisung: «Weg mit der Kühltruhe, ich will sie nicht mehr in deinem Zimmer sehen!»

Claim: «Kindermenüs auch im Drive-Thru erhältlich»

Firmenname: Down Under Bewässerung

Claim: «4er-Pack Limonade plus 2 Flaschen geschenkt»

Anweisung: «Schäl mal die Hälfte der Kartoffeln im Sack da.»

Anweisung: «Du darfst nur die Hälfte des Hot Dogs essen.»

1. Milch

2. Gurken

3. Butter

4. Griechisches Jogurt

5. Tomaten

6. Eier

Anweisung: «Die Augen immer schön auf den Ball, bevor du ihn schlägst!»

Produktname: «iPad Air»

Bestellung: «Ein Burger mit Salat, bitte.»

Anweisung: «Bitte eine Kopie des Reisepasses beilegen.»

Anweisung: «Kommst du mal? Ich brauch eine helfende Hand.»

Bild: twitter

Anweisung: «Geh doch bitte mit dem Hund spazieren.»

Anweisung: «Wenn ihr Hund ein Häufchen legt, bitte hier entsorgen.»

Anweisung: «Schreib einfach ‹Happy Birthday› auf Spanisch auf die Torte»

Bonus

(jdk)

Abonniere unseren Newsletter