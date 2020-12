Spass

Die Pressekonferenz des Bundes zur Coronapandemie: Das Bullshit-Bingo



Wichtig! Das Bullshit-Bingo für die Pressekonferenz des Bundesrats

Erneut lädt die Schweizer Landesregierung zur Pressekonferenz bezüglich der grassierenden Coronapandemie. Was beschlossen wird, ist noch nicht klar. Dafür aber, wie es kommuniziert wird.

Der Bund informiert die Schweizer Bevölkerung regelmässig über die Lage der Eidgenossenschaft in der Coronapandemie. Heute werden weitere Verschärfungen erwartet, da sich die Zahlen auf zu hohem Niveau eingependelt haben und das Gesundheitssystem langsam an den Anschlag kommt. Wie die neuen Massnahmen genau aussehen, wird sich in Kürze zeigen.

Zur Debatte soll ein Ampelsystem stehen, das je nach Fallzahlen pro Kanton Verschärfungen und Lockerungen der Massnahmen definiert.

Was hingegen bereits klar ist, ist, wie diese Massnahmen kommuniziert werden. Nämlich mit den stets gleichen Floskeln, die wir seit März periodisch eingeflösst bekommen. Mach also das Beste aus der mutmasslich eher tristen Veranstaltung und gönn dir beim Zuschauen immerhin das Bullshit-Bingo. Wir sind überzeugt: Jedes Kästchen wird am Ende des Tages abgehakt sein.

Und hier ist es!

Keine Angst, lieber Mobile-User. Das Bullshit-Bingo wird unten in Quadranten unterteilt, damit du es auch bequem lesen kannst. Oder du klickst aufs Bild, um heranzuzoomen.

Bild: watson

Oben links

Bild: watson

Oben rechts

Bild: watson

Unten links

Bild: watson

Unten rechts

Bild: watson

