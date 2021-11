24 süsse Tierbilder, die dir gute Laune für das Wochenende machen

Cute News

Diese 24 süssen Tierbilder musst du vor dem Wochenende sehen

Cute News, everyone!

Ihr habt mich letzte Woche mit den Eichhörnchennamen regelrecht überschwemmt. Einige von euch haben gesagt, dass sie schon einen Namen im watson-Slang haben: Eichen. Ehrlich gesagt: das wusste ich nicht. Nochmals ehrlich gesagt: So heissen schon die Bäume und ich finde, Eichhörnchen verdienen einen schöneren Namen.

Darum stimmen wir heute zwischen den 20 besten Namensvorschlägen ab!

Zuerst gibt es aber eine Runde herzige Tierbilder.

Guten Morgen, Schlafmützen!

Wie kann Katze nur so süss sein, während Katze versucht, angsteinflössend zu sein?

Da wir gerade schon bei Baby-Katzen sind:

Bambusbjörn ist ein bisschen grösser, aber auch schwarz-weiss.

Ich weiss, die Bilder waren ein bisschen schläfrig bis hierher.

Jetzt aber nicht einschlafen, die Abstimmung kommt gleich!

Hallo? Seid ihr hier?

Ich sagte: Nicht! Einschlafen!

Willkommen bei den Abstimmungen

Ich habe für euch vorsortiert. Aus über 1'100 Vorschlägen habe ich die, die entweder am meisten vorkamen, oder die, die am herzigsten waren, herausgepickt. 20 Namen stehen also zur Auswahl.

Die Liste ist lang. Wählt klug. 🐿️

Mit den fünf beliebtesten Namen geht es nämlich nächste Woche in den Showdown.

Welcher watson-Slang für Eichhörnchen gefällt dir am besten? Waldhamster Das Scrat/ die Scrats Flauschörnchen Mampfhörnchen Hörnchen Chörnchen Nüsschen-Dieb Das Eichö/ die Eichön Das Hörnli/ die Hörnlis Eichjö Nussmäuschen Hörny Squirren Eife (wie Eiche, aber mit Nüsse im Mund) Eichotten E-Hörnchen Buddelhörnchen Nusshelden Flauscheichen Oachkatzerl

Weil das jetzt so anstrengend war, haben wir alle ein Schläfchen verdient.

Und einen Snack!

Mehr Snacks?

Wenn du jetzt Hunger bekommen hast, ist das nicht meine Schuld!

Wenn du während der Pandemie kein einziges Mal beim Coiffeur warst.

Und dich nur von Chips und Ähnlichem ernährt hast.

Aber immer noch super aussiehst ...

... weil du ein flauschiges Alpaka bist.

Nochmals ein müdes Baby-Tier! 😍

So einen schönen Köpfler hat es noch nie gegeben!

Apropos sportliche Tiere: Diese Gans rannte am New-York-Marathon mit.

Das ist ein Hamste, der Kung Fu kann. Leg dich besser nicht mit ihm an.

AAAAAAHHHHHH!!!

Manche brauchen noch ein wenig Hilfe, und das ist ok so!

Das Happy End:

Danke fürs Cute-News-Lesen. Tschüss, bis nächste Woche!