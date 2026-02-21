bedeckt
Die besten Karikaturen und Trump-Memes der Woche

Die Schlinge zieht sich zu – eine unglaubliche Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Heute starten wir positiv 😍

Video: watson

Ein Highlight für die ganze, äh, Fernsehfamilie

Since you guys seemed to appreciate this, here’s a video of the pups enjoying Nazgûl’s unscheduled participation in the cross country skiing event.

[image or embed]

— Laura Slater (@marketrlaura.bsky.social) 18. Februar 2026 um 23:51

Darauf wartet wirklich niemand

Those MRIs Some redactions are smaller than others. Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 17. Februar 2026 um 02:16
«Die MRT-Aufnahmen von Trump wurden endlich veröffentlicht.»

Juhuuu, die KI-Chatbots der Techkonzerne werden unser Leben stark, äh, verbessern?

AI takeover. Today's cartoon by @tjeerdroyaards.com. More cartoons: www.cartoonmovement.com/search?query... #ArtificialIntelligence #AI #creativity #jobs

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 18. Februar 2026 um 06:47

Wer schaut dem KI-Gaul ins Maul?

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 18. Februar 2026 um 15:39

Die Epstein-Good-News kamen diese Woche aus England

• „Fall Jeffrey Epstein: Ex-Prinz Andrew festgenommen“ • „Diplomatie ohne Diplomaten: Trumps Friedensrat tritt erstmals zusammen“ #EpsteinFiles #Trump #BoardOfPeace #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 19. Februar 2026 um 19:19

Für das Epstein-Opfer Virginia Giuffre kommen die Ermittlungen leider zu spät

"No one is above the law, not even royalty"- #VirginiaGiuffre 's Family. #AndrewMountbatten-Windsor #Epstein (my @theguardian.com cartoon 03/11/25)

[image or embed]

— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 19. Februar 2026 um 15:07

Auch alle anderen Epstein-Mittäter schlafen hoffentlich nicht mehr ruhig

Today's cartoon- Meanwhile...

[image or embed]

— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 20. Februar 2026 um 03:05

Epstein hofierte die Reichen und Mächtigen – und es sind längst noch nicht alle Akten öffentlich

Le gotha d'Epstein - © Chappatte dans Le Temps @letemps.ch Genève 👉chappatte.com

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 19. Februar 2026 um 09:17

Der Ex-Prinz wurde festgenommen #Epstein

[image or embed]

— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 19. Februar 2026 um 14:29

Da kann die Trump-Regierung noch so viele Ablenkungsversuche starten

#EpsteinFiles

[image or embed]

— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 19. Februar 2026 um 16:05

Eigentlich ist es ganz einfach: Kriminelle tun, was Kriminelle immer getan haben

If I have to hear one more news outlet use the term "disrupted norms" when talking about Trump... Call it for what it is: breaking his presidential oath of office lying mobster tactics (cartoon from the archives)

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 19. Februar 2026 um 15:12

Damit zu anderen Akteuren, die mit ihrem Geschäftsgebaren der Gesellschaft schaden

#SocialMedia

[image or embed]

— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 18. Februar 2026 um 18:22

Auch die Social-Media-Plattformen «mögen sie jung» 😬

“Social Media Predators” by Lalo Alcaraz on Bluesky, GoComics and Lalo on CALÓ “[Meta faces potential damages for its social media platforms effect on youth.]” Please support Editorial Cartoonists whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on Lalo on CALÓ.

[image or embed]

— Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 19. Februar 2026 um 18:28

Die perfekte (Aufmerksamkeits-)Falle

La trampa Le piège The trap #Humorgráfico #smartphoneaddiction #dessindepresse #Editorialcartoon #reseauxsociaux

[image or embed]

— adene-dessins.bsky.social (@adene-dessins.bsky.social) 17. Februar 2026 um 12:27

Social-Media-Verbot für Kinder? Der Bundesrat will weiter beobachten

Peter Schrank @schrankartoons on #SocialMedia – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 18. Februar 2026 um 20:06

Aus dem Faschismus-Handbuch: Zensiere die Geschichtsschreibung ...

2/18/2026- Redactions www.timesfreepress.com/news/2026/fe...

[image or embed]

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 18. Februar 2026 um 00:18

... und bringe kritische Medien zum Schweigen

Trump-Meme (2026).
meme: bsky.app

Der amerikanische Rechtsstaat ist ein Fall für die Intensivstation



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 17. Februar 2026 um 22:39

Nach der Erschiessung von Alex Pretti ist es verdächtig ruhig

“FBI Fail” by Steve Sack on The Art of Sack. “Feds Hold Back” Please support Editorial Cartoonists, whenever possible directly, whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on The Art of Sack.

[image or embed]

— Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 19. Februar 2026 um 18:02

Wenn du einen Gesundheitsminister hast, der gegen Impfungen ist und Kokainkonsum verharmlost

#RFKJr #cocaine #trump #news #anti-VAX

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 17. Februar 2026 um 21:44

Derweil macht Trumps Geheimpolizei (fast) ungehindert weiter

Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 18. Februar 2026 um 00:09



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 19. Februar 2026 um 20:42

Wir müssen erneut auch über den Giftfrosch im Kreml reden

My cartoon on Putin with @theage Russia killed Alexei Navalny with frog toxin

[image or embed]

— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 15. Februar 2026 um 22:43

Putins «Friedensbemühungen» auf den Punkt gebracht

Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Er verheizt Mitbürger und lässt Trump tanzen

Under appreciated facts

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18. Februar 2026 um 15:52

Darauf hoffen alle aufrechten Demokratinnen und Demokraten



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 18. Februar 2026 um 22:02

Echte Meinungsfreiheit? Will auch beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) niemand

The Olympic Sport Some Want to Ban Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com #olympics #amberglenn

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. Februar 2026 um 22:58

Beachtenswerter Thread: «Wie das IOC zu einem Instrument russischer Propaganda wurde»

The IOC’s partnership with Russia runs deeper than sport—it’s cemented by years of covering up Olympic scandals. 🧵 1/8 ⬇️

[image or embed]

— UNITED24 Media (@united24media.com) 18. Februar 2026 um 19:04

Aktueller Gesundheitstipp: mehr Buch, weniger Bildschirm

Less screens, more books. Cartoon from last year. #reading #books #ScreenTime

[image or embed]

— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 17. Februar 2026 um 12:54

Bonus

Das hast (auch) du dir verdient!

This is Grayson. He has never worked a day in his life, but that doesn't mean he can't sleep like he does. 12/10 (TT: ohgraysono)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 19. Februar 2026 um 19:14

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Trump kommt mächtig ins Schwitzen – die Woche im Karikaturen-Rückblick
