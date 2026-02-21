Die Schlinge zieht sich zu – eine unglaubliche Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Mehr «Spass»

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Heute starten wir positiv 😍 Video: watson

Ein Highlight für die ganze, äh, Fernsehfamilie Since you guys seemed to appreciate this, here’s a video of the pups enjoying Nazgûl’s unscheduled participation in the cross country skiing event.



[image or embed] — Laura Slater (@marketrlaura.bsky.social) 18. Februar 2026 um 23:51

Darauf wartet wirklich niemand Those MRIs Some redactions are smaller than others. Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 17. Februar 2026 um 02:16 «Die MRT-Aufnahmen von Trump wurden endlich veröffentlicht.»

Für das Epstein-Opfer Virginia Giuffre kommen die Ermittlungen leider zu spät "No one is above the law, not even royalty"- #VirginiaGiuffre 's Family. #AndrewMountbatten-Windsor #Epstein (my @theguardian.com cartoon 03/11/25)



[image or embed] — Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 19. Februar 2026 um 15:07

Epstein hofierte die Reichen und Mächtigen – und es sind längst noch nicht alle Akten öffentlich Le gotha d'Epstein - © Chappatte dans Le Temps @letemps.ch Genève 👉chappatte.com



[image or embed] — Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 19. Februar 2026 um 09:17

Eigentlich ist es ganz einfach: Kriminelle tun, was Kriminelle immer getan haben If I have to hear one more news outlet use the term "disrupted norms" when talking about Trump... Call it for what it is: breaking his presidential oath of office lying mobster tactics (cartoon from the archives)



[image or embed] — Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 19. Februar 2026 um 15:12

Auch die Social-Media-Plattformen «mögen sie jung» 😬 “Social Media Predators” by Lalo Alcaraz on Bluesky, GoComics and Lalo on CALÓ “[Meta faces potential damages for its social media platforms effect on youth.]” Please support Editorial Cartoonists whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on Lalo on CALÓ.



[image or embed] — Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 19. Februar 2026 um 18:28

... und bringe kritische Medien zum Schweigen meme: bsky.app

Nach der Erschiessung von Alex Pretti ist es verdächtig ruhig “FBI Fail” by Steve Sack on The Art of Sack. “Feds Hold Back” Please support Editorial Cartoonists, whenever possible directly, whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on The Art of Sack.



[image or embed] — Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 19. Februar 2026 um 18:02

Wir müssen erneut auch über den Giftfrosch im Kreml reden My cartoon on Putin with @theage Russia killed Alexei Navalny with frog toxin



[image or embed] — Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 15. Februar 2026 um 22:43

Echte Meinungsfreiheit? Will auch beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) niemand The Olympic Sport Some Want to Ban Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com #olympics #amberglenn



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. Februar 2026 um 22:58

Beachtenswerter Thread: «Wie das IOC zu einem Instrument russischer Propaganda wurde» The IOC’s partnership with Russia runs deeper than sport—it’s cemented by years of covering up Olympic scandals. 🧵 1/8 ⬇️



[image or embed] — UNITED24 Media (@united24media.com) 18. Februar 2026 um 19:04

Bonus

Das hast (auch) du dir verdient! This is Grayson. He has never worked a day in his life, but that doesn't mean he can't sleep like he does. 12/10 (TT: ohgraysono)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 19. Februar 2026 um 19:14

(dsc)