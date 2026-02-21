Die Schlinge zieht sich zu – eine unglaubliche Woche im Karikaturen-Rückblick
Heute starten wir positiv 😍
Ein Highlight für die ganze, äh, Fernsehfamilie
Since you guys seemed to appreciate this, here’s a video of the pups enjoying Nazgûl’s unscheduled participation in the cross country skiing event.— Laura Slater (@marketrlaura.bsky.social) 18. Februar 2026 um 23:51
Darauf wartet wirklich niemand
Those MRIs Some redactions are smaller than others. Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 17. Februar 2026 um 02:16
Juhuuu, die KI-Chatbots der Techkonzerne werden unser Leben stark, äh, verbessern?
AI takeover. Today's cartoon by @tjeerdroyaards.com. More cartoons: www.cartoonmovement.com/search?query... #ArtificialIntelligence #AI #creativity #jobs— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 18. Februar 2026 um 06:47
Wer schaut dem KI-Gaul ins Maul?
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 18. Februar 2026 um 15:39
Die Epstein-Good-News kamen diese Woche aus England
• „Fall Jeffrey Epstein: Ex-Prinz Andrew festgenommen“ • „Diplomatie ohne Diplomaten: Trumps Friedensrat tritt erstmals zusammen“ #EpsteinFiles #Trump #BoardOfPeace #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 19. Februar 2026 um 19:19
Für das Epstein-Opfer Virginia Giuffre kommen die Ermittlungen leider zu spät
"No one is above the law, not even royalty"- #VirginiaGiuffre 's Family. #AndrewMountbatten-Windsor #Epstein (my @theguardian.com cartoon 03/11/25)— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 19. Februar 2026 um 15:07
Auch alle anderen Epstein-Mittäter schlafen hoffentlich nicht mehr ruhig
Today's cartoon- Meanwhile...— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 20. Februar 2026 um 03:05
Epstein hofierte die Reichen und Mächtigen – und es sind längst noch nicht alle Akten öffentlich
Le gotha d'Epstein - © Chappatte dans Le Temps @letemps.ch Genève 👉chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 19. Februar 2026 um 09:17
Der Ex-Prinz wurde festgenommen #Epstein— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 19. Februar 2026 um 14:29
Da kann die Trump-Regierung noch so viele Ablenkungsversuche starten
#EpsteinFiles— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 19. Februar 2026 um 16:05
Eigentlich ist es ganz einfach: Kriminelle tun, was Kriminelle immer getan haben
If I have to hear one more news outlet use the term "disrupted norms" when talking about Trump... Call it for what it is: breaking his presidential oath of office lying mobster tactics (cartoon from the archives)— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 19. Februar 2026 um 15:12
Damit zu anderen Akteuren, die mit ihrem Geschäftsgebaren der Gesellschaft schaden
#SocialMedia— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 18. Februar 2026 um 18:22
Auch die Social-Media-Plattformen «mögen sie jung» 😬
“Social Media Predators” by Lalo Alcaraz on Bluesky, GoComics and Lalo on CALÓ “[Meta faces potential damages for its social media platforms effect on youth.]” Please support Editorial Cartoonists whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on Lalo on CALÓ.— Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 19. Februar 2026 um 18:28
Die perfekte (Aufmerksamkeits-)Falle
La trampa Le piège The trap #Humorgráfico #smartphoneaddiction #dessindepresse #Editorialcartoon #reseauxsociaux— adene-dessins.bsky.social (@adene-dessins.bsky.social) 17. Februar 2026 um 12:27
Social-Media-Verbot für Kinder? Der Bundesrat will weiter beobachten
Peter Schrank @schrankartoons on #SocialMedia – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 18. Februar 2026 um 20:06
Aus dem Faschismus-Handbuch: Zensiere die Geschichtsschreibung ...
2/18/2026- Redactions www.timesfreepress.com/news/2026/fe...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 18. Februar 2026 um 00:18
... und bringe kritische Medien zum Schweigen
Der amerikanische Rechtsstaat ist ein Fall für die Intensivstation
@mluckovich.bsky.social) 17. Februar 2026 um 22:39
Nach der Erschiessung von Alex Pretti ist es verdächtig ruhig
“FBI Fail” by Steve Sack on The Art of Sack. “Feds Hold Back” Please support Editorial Cartoonists, whenever possible directly, whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on The Art of Sack.— Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 19. Februar 2026 um 18:02
Wenn du einen Gesundheitsminister hast, der gegen Impfungen ist und Kokainkonsum verharmlost
#RFKJr #cocaine #trump #news #anti-VAX— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 17. Februar 2026 um 21:44
Derweil macht Trumps Geheimpolizei (fast) ungehindert weiter
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 18. Februar 2026 um 00:09
Wir müssen erneut auch über den Giftfrosch im Kreml reden
My cartoon on Putin with @theage Russia killed Alexei Navalny with frog toxin— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 15. Februar 2026 um 22:43
Putins «Friedensbemühungen» auf den Punkt gebracht
Er verheizt Mitbürger und lässt Trump tanzen
Under appreciated facts— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18. Februar 2026 um 15:52
Darauf hoffen alle aufrechten Demokratinnen und Demokraten
@mluckovich.bsky.social) 18. Februar 2026 um 22:02
Echte Meinungsfreiheit? Will auch beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) niemand
The Olympic Sport Some Want to Ban Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com #olympics #amberglenn— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. Februar 2026 um 22:58
Beachtenswerter Thread: «Wie das IOC zu einem Instrument russischer Propaganda wurde»
The IOC’s partnership with Russia runs deeper than sport—it’s cemented by years of covering up Olympic scandals. 🧵 1/8 ⬇️— UNITED24 Media (@united24media.com) 18. Februar 2026 um 19:04
Aktueller Gesundheitstipp: mehr Buch, weniger Bildschirm
Less screens, more books. Cartoon from last year. #reading #books #ScreenTime— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 17. Februar 2026 um 12:54
Bonus
Das hast (auch) du dir verdient!
This is Grayson. He has never worked a day in his life, but that doesn't mean he can't sleep like he does. 12/10 (TT: ohgraysono)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 19. Februar 2026 um 19:14
(dsc)