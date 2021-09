Cute News

BAFF: Best Animal Friends For Life – die 26 besten Tierbilder der Woche

Corina Mühle Folgen

Heute erfahrt ihr, wer ab sofort die Cute News machen wird! Das bin ich, Corina, neu bei watson und voll mit Ideen für süsse Tierbilder. Zu Hause habe ich eine Hündin und eine Kätzin, die beiden vertragen sich unterdessen doch ganz gut. Aus diesem Anlass geht es bei meinen ersten Cute News um Tierfreundschaften.

Ready? Zuerst habe ich ein Bild von meinen Tieren für euch.

Wessen Spielzeug ist das wohl?



Da ihr nun meine Tiere kennt, können wir zum offiziellen Cute-News-Teil übergehen.

Diese zwei flauschigen Freunde sehen fast schon wie Geschwister aus. Bild: imgur

Zwillinge?

Zwillinge!​ bild: imgur

«Kann Plumbs spielen kommen?»

(Ja, die Katze heisst Plumbs)

gif: reddit

Knuddelzeit! gif: reddit

Passend dazu: gif: giphy

Wer braucht auch eine Massage? Bild: reddit

Das gehört schon fast in die Kategorie «animals with a job». Bild: giphy

Mit dem besten Freund teilt man doch gerne sein Spielzeug! Bild: reddit

Wieso sind Freundschaften zwischen Hunden und Katzen so süss? Bild: reddit

Gleich nochmals Katze und Hund. Auch diese zwei könnten Geschwister sein ... Bild: reddit

«Hallo, wie ist es in deinem Weinglas?» gif: giphy

«Du hast da was ...» Bild: reddit

Da werden Geheimnisse ausgetauscht ... Bild: reddit

Über was sprechen die wohl? Wo die guten Leckerlis versteckt sind Welches Möbel sich zum Spielzeug eignet «Ich hab' aufs Sofa gepinkelt ... Erzähl's niemandem!»

Im Dreck herumsauen (hihi) macht zu zweit mehr Spass! gif: reddit

«Hier, trink' ein bisschen Milch!» gif: reddit

Co-Parenting gif: reddit

Posen will gelernt sein. Bild: reddit

Wie gut ist euer Selfie-Game? Nie so gut wie das von Giraffe & Strauss

Das ist ganz klar ein Liebesbiss. gif: reddit

Kuss für den Fisch

Vielleicht verwandelt sich der Fisch ja in einen wunderschönen Prinzen. Ach, nein, warte, das war ja ein Frosch. Na ja, beide sind glitschig.

Wen wollt ihr lieber küssen? Fisch Frosch

Daraus stellt sich mir die nächste logische Frage:

Wer wird ein besserer Prinz/Prinzessin? Fisch Frosch

Also ich küsse diesen Frosch: (Den habt ihr leider nicht zur Auswahl, hehe) Bild: imgur

Sorry, war gerade ein bisschen abgelenkt von dieser ganzen Fisch/Frosch-Geschichte. Zurück zum Thema!

Kuscheln geht immer. Auch mit plüschigen Freunden. Bild: gfycat

Pfötchen-Halten geht auch immer! Bild: reddit

Ach, wenn nur meine Tiere so friedlich nebeneinander schlafen würden. Träumen kann ich ja ...

Mmmmhh, Wassermelone! Bild: reddit

Noch mehr Essen ... Es ist genug für alle da. Bild: reddit

Zum Abschluss gibt's eine dicke Umarmung von diesem roten Panda. 🥰 Bild: reddit

Ich hoffe, euch hat meine erste Cute News gefallen! Welche Tierfreundschaften findest ihr am herzigsten? Will ich sehen, muss ich sehen, postet sie in die Kommentare! JETZT!